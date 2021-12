Vizjak pred interpelacijo ostro nad Petana

Prav tako ga moti, da se nihče ne sprašuje o tem, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito. Kot je poudaril, sicer poteka preiskava, za katero upa, da bo čim prej končana. Meni sicer, da je pogovor posnel Petan ali kdo iz njegove ekipe, kar naj bi bilo jasno tudi zato, ker v pogovoru ni uporabljal svoje običajne govorice in je "sogovorniku besede polagal v usta".

Kot je poudaril, je interpelacija po njegovem mnenju neutemeljena, temelji pa na montaži 14 let starih, nezakonito pridobljenih posnetkov. Dodal je tudi, da bo imel danes priložnost pojasniti, kaj se je pravzaprav takrat dogajalo v Termah Čatež in "kako je škodljivo deloval Bojan Petan " s pajdaši.

Kot so sicer ob vložitvi interpelacije pojasnili v delu opozicije, so o tej potezi razmišljali že, ko je poleti na referendumu padla v vodo novela zakona o vodah, kaplja čez rob pa so bili oktobra razkriti posnetki pogovorov Vizjaka s podjetnikom Petanom.

Opozicija Vizjaku očita domnevno nezakonito in netransparentno delovanje v škodo države s tem, ko naj bi leta 2007 prvemu možu DZS Petanu v vlogi tedanjega ministra za gospodarstvo v vojni za prevlado v Termah Čatež odsvetoval odkup in umik lastnih delnic term, saj bi to med drugim pomenilo plačilo davka, in mu predlagal drugačen način za pridobitev vpliva, v zameno za upoštevanje nasveta pa mu je obljubljal kooperativnost države v nadzornem svetu.

Vizjak navedbe v celoti zavrača kot neutemeljene, razlog za objavo posnetka šele 14 let po nastanku pa vidi v zakonu o varstvu okolja oz. načrtovanih spremembah ureditve ravnanja z odpadki, ki je v parlamentarnem postopku. Ta namreč omogoča določenim podjetjem, ki se ukvarjajo z odpadki, velike finančne koristi na račun države in davkoplačevalcev ter uporabnikov komunalnih storitev.

Za opozicijo je sicer sporna tudi Vizjakova odobritev povečanja črpanja termalne vode v Termah Čatež v aktualnem mandatu, pa pridobitev koncesije za rabo termalne vode družbe Terme Gaja. Med drugim mu pripisuje načrtno omejevanje možnosti stroke in javnosti pri pripravi zakonodaje ter favoriziranje "dobičkarskih parcialnih interesov na račun nepovratne škode, povzročene okolju".

Vseeno pa torej ne kaže, da bi interpelacija uspela, saj ni pričakovati, da bi mu podporo odrekli podporniki koalicije, čeprav je prvak NSi Matej Tonin po izbruhu afere dejal, da Vizjak ne uživa več podpore NSi. Takrat je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so bile besede ministra Vizjaka "posnete na nezakonit način v zasebnem pogovoru, neprimerne in nedostojne", kar je povedal tudi sam. "A NSi je resna stranka in smo kredibilen koalicijski partner, tako da nikoli ne gremo na prvo žogo, vedno stvari preverimo in tistim, ki so česa obtoženi, damo možnost, da se o stvareh izrečejo. Potem se med seboj temeljito pogovorimo in sprejmemo odločitev. Z ministrom Vizjakom smo se temeljito pogovorili, predstavil nam je svoje razloge za ta pogovor in tudi vsebino, sam sem se pogovoril tudi s predsednikom vlade. Na podlagi pogovorov ... To sem želel najprej povedati gospodu Vizjaku in ne v kamero, kot so nekateri želeli, ampak po vsem tem minister Vizjak ne more več računati na podporo NSi." Je pa kasneje na kongresu stranke dejal, da NSi ne bo razbijala vlade pred volitvami.