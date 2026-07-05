'Očitno davčni dolžniki v Sloveniji dobivajo politične botre'

Facebook objava predsednika državnega zbora in pojasnilo: "To so Amel, Husein in Suljo. Trije delavci, ki so ostali brez plač v podjetju, ki ga je prevzel naš poslanec. Pogumni fantje, ne krivi ne dolžni, ki niso nasedli na politična obračunavanja strankarskih izpostav, ki so jih nagovarjale, da ostanejo brez plač. Ampak so se danes oglasili pri meni. Kot obljubljeno, jim bom sam iz lastnih prihrankov cesijsko pokril plače."

"Veste kaj, dolga je pot od populizma do vrednot," na to pravi Goran Lukić, predsednik Delavske svetovalnice. "Sramota," pa je bil kratek Elvis Alukić, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije.

To pa sta prva javna odziva na Stevanovićevo jemanje stvari v lastne roke. To ni humanost. To je izkoriščanje človeške stiske za politično promocijo, sta ostra naša sogovornika.

"Ti delavci niso prišli sem, njihov prvi korak v to državo ni bil, da bi prišli po humanitarno ali pa neko donatorsko pomoč. Oni so prišli delat in za to morajo biti plačani. To, da se potem en predsednik DZ spusti toliko nizko, da gre on reševati to zadevo, pa dejansko nastane problem: kje je sistem te države?" se sprašuje Alukić.

"Če imamo osebo, ki po eni strani dobesedno ščiti davčne dolžnike oziroma davčnega dolžnika, po drugi je pa včeraj očitno kar naenkrat se prebudil in ugotovil, da ma v v sebi velikega borca za delavske pravice, to ni ravno neka popotnica za to, da res verjemamo temu človeku," pa meni Lukić.

Tako pa svojo potezo v nekaj stavkih na socialnih omrežjih pojasnjuje politik na čelu zakonodajne oblasti v državi: "Ne gre za igranje Robina Hooda, gre za humanost. Ne gre za manipulacijo, gre za poštenost. V zvezi s tem so me pojedli mediji. Pojedel me je celo lasten PR. Vseeno mi je. Čutim, da je tako prav. In v življenju bom vedno ravnal tako kot čutim. Tudi na lastno škodo."

Nič pa o odgovorosnoti svojega poslanca Borisa Mijića, sicer lastnika družinske gradbene firme, ki je opeharila delavce. Niti podrobnosti o tem, kdo je po sklenitvi cesijske pogodbe o odkupu terjatev, dolžan komu in koliko?

"S tem ko ščiti vojaka Mijića na takšen način, v bistvu že nekaj časa, daje še en signal - hote, nehote. Če imaš političnega botra, zaslombo, potem pač ne skrbi. Naprej posluj, kakor je. Te bomo že branili," meni Lukić.

"Tukaj se očitno nekaj dogaja narobe. Ali Stevanović zdaj dejansko laže. Ali je pa vedel za to zadevo. Samo, če je vedel za to zadevo že prej, bi moral biti takrat humanitarec in donator. Takrat bi moral do svojega poslanca Mijića stopiti in mu pomagati. In na nek način reči, daj, da ti pomagam to zadevo rešiti. Preden vstopiš v politiko. Zato je zdaj to samo dokaz, da je to totalna manipuacija in Stevanovića in Mijiča," pa je prepričan Alukić.

Predsednik parlamentarnega odbora za gospodarstvo Robert Potnik iz vrst Logarjevih Demokratov, ki svojo politiko deklarativno utemeljujejo na boju proti korupciji, je sicer pred dnevi blokiral parlamentarno debato o poslovanju Mijićevega Progrosa. S pojasnilom, da individualno ravnanje poslanca ne spada v delovno področje odbora državnega zbora.