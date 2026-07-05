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Slovenija

'Očitno davčni dolžniki v Sloveniji dobivajo politične botre'

Ljubljana, 05. 07. 2026 19.47 pred 1 uro 3 min branja 82

Avtor:
Anže Božič
Zoran Stevanović

Politično robinhudovstvo oziroma poštenost in humanost, kot se hvali predsednik državnega zbora ali izkoriščanje človeških stisk za politično samopromocijo, kot opozarjajo zagovorniki delavskih pravic? Po tem ko je prvak Resnice Zoran Stevanović sklenil pogodbo o poplačilu treh delavcev, ki jih je opeharilo družinsko podjetje poslanca njegove stranke Borisa Mijića, so delavske organizacije na okopih. "Očitno davčni dolžniki v Sloveniji dobivajo politične botre," je kritičen Goran Lukič iz Delavske svetovalnice.

Facebook objava predsednika državnega zbora in pojasnilo: "To so Amel, Husein in Suljo. Trije delavci, ki so ostali brez plač v podjetju, ki ga je prevzel naš poslanec. Pogumni fantje, ne krivi ne dolžni, ki niso nasedli na politična obračunavanja strankarskih izpostav, ki so jih nagovarjale, da ostanejo brez plač. Ampak so se danes oglasili pri meni. Kot obljubljeno, jim bom sam iz lastnih prihrankov cesijsko pokril plače."

"Veste kaj, dolga je pot od populizma do vrednot," na to pravi Goran Lukić, predsednik Delavske svetovalnice. "Sramota," pa je bil kratek Elvis Alukić, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije.

To pa sta prva javna odziva na Stevanovićevo jemanje stvari v lastne roke. To ni humanost. To je izkoriščanje človeške stiske za politično promocijo, sta ostra naša sogovornika.

"Ti delavci niso prišli sem, njihov prvi korak v to državo ni bil, da bi prišli po humanitarno ali pa neko donatorsko pomoč. Oni so prišli delat in za to morajo biti plačani. To, da se potem en predsednik DZ spusti toliko nizko, da gre on reševati to zadevo, pa dejansko nastane problem: kje je sistem te države?" se sprašuje Alukić.

"Če imamo osebo, ki po eni strani dobesedno ščiti davčne dolžnike oziroma davčnega dolžnika, po drugi je pa včeraj očitno kar naenkrat se prebudil in ugotovil, da ma v v sebi velikega borca za delavske pravice, to ni ravno neka popotnica za to, da res verjemamo temu človeku," pa meni Lukić.

Tako pa svojo potezo v nekaj stavkih na socialnih omrežjih pojasnjuje politik na čelu zakonodajne oblasti v državi: "Ne gre za igranje Robina Hooda, gre za humanost. Ne gre za manipulacijo, gre za poštenost. V zvezi s tem so me pojedli mediji. Pojedel me je celo lasten PR. Vseeno mi je. Čutim, da je tako prav. In v življenju bom vedno ravnal tako kot čutim. Tudi na lastno škodo."

Nič pa o odgovorosnoti svojega poslanca Borisa Mijića, sicer lastnika družinske gradbene firme, ki je opeharila delavce. Niti podrobnosti o tem, kdo je po sklenitvi cesijske pogodbe o odkupu terjatev, dolžan komu in koliko?

"S tem ko ščiti vojaka Mijića na takšen način, v bistvu že nekaj časa, daje še en signal - hote, nehote. Če imaš političnega botra, zaslombo, potem pač ne skrbi. Naprej posluj, kakor je. Te bomo že branili," meni Lukić.

"Tukaj se očitno nekaj dogaja narobe. Ali Stevanović zdaj dejansko laže. Ali je pa vedel za to zadevo. Samo, če je vedel za to zadevo že prej, bi moral biti takrat humanitarec in donator. Takrat bi moral do svojega poslanca Mijića stopiti in mu pomagati. In na nek način reči, daj, da ti pomagam to zadevo rešiti. Preden vstopiš v politiko. Zato je zdaj to samo dokaz, da je to totalna manipuacija in Stevanovića in Mijiča," pa je prepričan Alukić.

Predsednik parlamentarnega odbora za gospodarstvo Robert Potnik iz vrst Logarjevih Demokratov, ki svojo politiko deklarativno utemeljujejo na boju proti korupciji, je sicer pred dnevi blokiral parlamentarno debato o poslovanju Mijićevega Progrosa. S pojasnilom, da individualno ravnanje poslanca ne spada v delovno področje odbora državnega zbora.

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KOMENTARJI82

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Lopovi na 2
05. 07. 2026 21.17
Super, da se to dogaja, imamo realno sliko vlade in dz, kje so demokrati in boj proti korupciji, resnica-boj proti korupciji, nsi- cigler zdaj ne more komentirati, ker je kmetijski minister, prej je pa lahko vse komentiral-lagal, vrtovec-sramota, logar-sramota....., in sds bo tudi pokasiral, ker nič ne ukrepa, žal imamo največjo korupcijsko in lažnivo vlado, ki razdvaja.... upam, da ne bodo dolgo, se bo zgodila državna nepokorščina, se bo pretepalo na ulicah.
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0 0
Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 21.20
Vodnemu topu bo ta vlada namenila izvorne naloge za katere je bil kupljen
Odgovori
0 0
asdfghjklč
05. 07. 2026 21.16
Ta ćehfur je južnjak ... in ćehfur zdaj vodi slovenijo?! 🤮
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
05. 07. 2026 21.16
Levi se razburjate ker bo Stevanovič poravnal račun iz lastnega žepa a jankoviča in njegovih milionov, goloba in njegovih milijard našega denarja, ki ga je raztalal vsepovsod po svetu, samo v lastn3 držvljane in državo in vlagal našega denarja vas pa prav malo briga, pa koga imate vi za norca
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+1
2 1
bad-grandpa
05. 07. 2026 21.14
Stevo je prvi politik,ki si je prvi dan v državnem zboru zaključil politično kariero. Janez mu je obljubil mesto predsednka dz, za njegove glasove koaliciji. Sedaj ga drži v mezincu, dokler bo vlada bo Stevo v dz.Potem pa na politično pokopališče.
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-1
0 1
kick.your-ass
05. 07. 2026 21.11
Ja pa ni videt da bi prišli bsi delat.. poobica jih je na bolniškem takoj ko dobijo za redno. Une druzine iz kosova pa tak vemo kako funkcionirajo. Po 3000€ za otroke iz CSD
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+2
2 0
300 let do specialista
05. 07. 2026 21.10
Stevo je ponudil rešitev populizem ali je, kaj je že kraljica g.10% kdaj storil???????
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+1
2 1
inside1
05. 07. 2026 21.09
zopet se izkazuje, da spadamo pod balkan po eu normah. pri nas je totalno vse možno, pa se nikomur nič ne zgodi. to kar imamo sedaj je pa totalna polomija od parlementa in še česa...tile novi v politiki, zmišljujejo zakone v lastno korist, ker so bilu neuspešni v svojem poslu...
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-1
1 2
Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 21.05
Stevanovič dobro ve, da država ni kot zavarovalnica
Odgovori
+4
4 0
yolli
05. 07. 2026 21.03
Primer Ivana Selinška iz podjetja Varkos.........
Odgovori
+2
2 0
FERDO9
05. 07. 2026 21.02
BLEFER in LAŽNIVEC ter predsednik LAŽNICE je največja sramota za DZ SLO!
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+6
10 4
Polkavalčekrokenrol
05. 07. 2026 21.02
Stevo,si kot vrana v blatu,ko izvleče ven kljun namoči vanj rep pa spet kjun pa rep pa kljun pa rep,težko se boš rešil,na koncu te ne bo več nihče povohal
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+2
5 3
Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 21.02
Jaz nimam nič proti Stevanoviču, Mijiču in še komu , če so Balkanci. Mene moti to, da se obnašajo tako
Odgovori
+5
6 1
yolli
05. 07. 2026 21.01
A smo mogoče pozabili na Gradis skupina G in Energoplan ter povezavo z občino Ljubljana ter kup neplačanih podizvajalcev....
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+6
6 0
ReAnDa
05. 07. 2026 21.00
Balkan v vsem svojem sijaju.
Odgovori
-1
2 3
Anion6anion
05. 07. 2026 20.58
In ker je zdaj logar minister tudi za delo se delavcem še slabše obeta
Odgovori
+4
6 2
poper00
05. 07. 2026 20.57
Stevo pravi ,da so plače pomoč za slaboumne ,ki ne vejo krasti.
Odgovori
+6
8 2
B1964
05. 07. 2026 20.55
Saj ni iz svojega žepa vzel,nema niti za burek
Odgovori
+3
7 4
fljfo
05. 07. 2026 20.56
Od kod pa?
Odgovori
+2
2 0
fljfo
05. 07. 2026 20.55
Sicer lepa gesta, a Miljića mora nemudoma pozvati k odstopu...
Odgovori
+3
7 4
DasaizDalasa
05. 07. 2026 20.55
Briga jih Milič, rušiti hočejo Stevota ker jim ni po meri in podpira desne bolj kot leve. Največji davčni dolžnik je drugače Zoki in sinovi.
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+1
6 5
street45
05. 07. 2026 20.58
Stevota pa očitno ne briga to da njegov poslanec izkorišča in dobesedno goljufa delavce, v kar se je vpletla tudi policija. Ampak vemo zakaj Stevo to počne, na vsak način hoče prilezt do novega leta, ko ne bo treba ponovit volitev za nadomestnega poslanca in bo njegova stranka lahko obdržala stolček, samo zato se ven meče.
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+5
6 1
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