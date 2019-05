Očividca: Velov se je močno opotekal in komaj zlezel iz avtomobila

"Včeraj sem videla moškega, ki je parkiral v Stražišču pred pošto. Začelo se je tako, da sem slišala nenavaden zvok in sem potem pogledala proti pošti. Opazila sem parkirano vozilo in potem moškega, ki se je opotekal iz tega vozila. Začel je gledat poškodbe okoli vozila," je povedala.

Direktor Agencije za varnost v prometu Igor Velov naj bi se včeraj okoli poldneva s počeno pnevmatiko pripeljal pred pošto v Stražišču pri Kranju in pri tem zadel ob robnik. Kot je za oddajo 24UR povedala očividka, naj bi kazal jasne znake vinjenosti, težave naj bi imel pri izstopu iz avtomobila in se opotekal po parkirišču.

Policija še vedno preiskuje, kako so nastale poškodbe na službenem vozilu Agencije za varnost prometa, ki ga ima v stalni uporabi direktor Velov. Ker niso prijeli prijave o prometni nesreči, poškodbe obravnavajo kot dogodek, zato direktorju tudi niso odredili preizkusa alkoholiziranosti. Avtomobil ni v voznem stanju. Ministrica Bratušek od Velova in agencije zahteva pojasnila in poudarja, da od nosilcev odgovornih funkcij pričakuje odgovorno ravnanje.

Policisti so na podlagi anonimnih prijav prišli pogledat avtomobil in kasneje opravili še razgovor z Velovom. A kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, niso imeli zakonske podlage, da bi opravili test alkoholiziranosti. "Ko sem opazovala, sem ugotovila, da je to gospod Igor Velov. Ko se je pogovarjal po telefonu, mu je telefon padel na tla, s težavo ga je pobral. Sem bila šokirana, takoj ko sem to ugotovila, so mi šle čez misli njegove besede, njegova stališča."

Podobno različico včerajšnjega dogajanja je za naš portal orisal še en očividec, ki prav tako ne želi biti imenovan. Nekaj minut čez poldnevom je pred pošto v Stražišču videl moškega v močno opotekajočem stanju, ki je komaj zlezel iz avta sredi parkirišča. Ker mu je kazal hrbet, sprva ni mogel jasno videti, da gre za Velova. "Bolj kot sem ga opazoval, bolj se je človek majal in to sredi poldneva. Bil je prav ubogi," nam je opisal dogajanje. Potem ko je nekaj minut opazoval situacijo, se je na kraj dogodka pripeljala ženska s kombijem. Moškemu je pomagala, da je zlezel v njen avto na sovoznikov sedež. Naš sogovornik je videl, da gre za direktorja Agencije za varnost v prometu in njegovo ženo.