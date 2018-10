Priče o filmski akciji na območju Katarine nad Ljubljano

V torek se je na območju Katarine nad Ljubljano odvijala prava filmska akcija. Ko sta policista izsledila ukraden avtomobil in nameravala začeti postopek, je voznik naglo speljal proti enemu od policistov. Zato je ta odskočil, prijel orožje in ustrelil v gumo vozila. Odpravili smo se na prizorišče dogajanja in govorili s pričami.