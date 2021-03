Od 1. aprila ponekod višje položnice za komunalo

Člani Sveta RCERO Ljubljana so na dopisni seji potrdili cene storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2021. Dopisne seje se je udeležilo 36 občin, članic Sveta RCERO Ljubljana, kar predstavlja 98,54-odstotno udeležbo.

S spremembo Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkovMestne občine Ljubljana, je po novem določeno enoletno obračunsko obdobje. To pomeni, da bo izvajalec gospodarske javne službe po novem enkrat letno pripravil elaborat in ga posredoval v obravnavo Svetu RCERO Ljubljana. Skrajšanje obračunskega obdobja na eno leto pomeni lažje prilaganje cen spremembam na trgu na področju obdelave odpadkov in spremembam gibanju cen življenjskih potrebščin, ki se upoštevajo v cenah storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

Na podlagi obravnavanega Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leto 2021, so člani Sveta na dopisni seji potrdili predlagane spremenjene cene storitev za leto 2021.

Spremenjene cene predstavljajo za 9,9 odstotka višje stroške storitev gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Za občine družbenice in občine, kjer JP VOKA SNAGA izvaja tudi storitev zbiranja komunalnih odpadkov, je ta učinek manjši in znaša 6,6 odstotka. Sprememba cen pomeni, da se na povprečni položnici uporabnikov v navedenih občinah povprečni mesečni strošek na gospodinjstvo poveča za0,70 evra (s sedanjih 10,53 evra na 11,23 evra) oziromaza 0,24 evra na osebo (s sedanjih 4,02 evra na 4,26 evra).

Višje cene pričnejo veljati s 1. aprilom 2021.

V RCERO Ljubljana obdelujejo mešane komunalne odpadke z območij 57 občin in ločeno zbrane biorazgradljive odpadke z območij 18 občin. Poleg 40 občin, članic Sveta RCERO Ljubljana, v katerega je vključenih sedem občin družbenic Javnega holdinga Ljubljana in 33 občin, ki so družbi JP VOKA SNAGA podelile koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, v RCERO Ljubljana obdelujejo mešane komunalne odpadke tudi za 17 občin, ki dovažajo komunalne odpadke v obdelavo na podlagi sklenjenih začasnih pogodb, za čas do vzpostavitve koncesijskega razmerja oziroma na podlagi dolgoročne pogodbe. Objekti za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v RCERO Ljubljana stalno obratujejo in zagotavljajo redno in sprotno obdelavo vseh prevzetih komunalnih odpadkov.