Od 100 do 150 evrov bruto višje plače za policiste

Ministrstvo vsak mesec Policijskemu sindikatu Slovenije pisno posreduje seznam uslužbencev Policije in javnih uslužbencev ministrstva, ki se jim je plača v preteklem mesecu povečala zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev, vključno z zneski povečanja.

Vrednosti zneskov povečanja plače se enkrat letno, to je januarja, uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Povečanje plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev ne izključuje izplačila drugih vrst delovne uspešnosti.

V skladu s 74. a členom Zakona o organiziranosti in delu v Policiji vlada na predlog ministra za notranje zadeve odloči o povišanju plače do 20 odstotkov osnovne plače uslužbencem Policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za Policijo. Gre za uresničitev Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, čigar sestavni del je tudi Dogovor o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, ki podrobneje določa višino zneska povečanja plač ter druga merila in kriterije za plačila.

Zneski se izplačujejo in usklajujejo v skladu z Dogovorom o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev.

Vlada je sprejela sklep o povečanju plač uslužbencem Policije in Ministrstva za notranje zadeve zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev pri izvajanju podpornih nalog za Policijo. Plača se poveča za: - prvi in drugi karierni razred za 100 evrov bruto, - tretji karierni razred za 130 evrov bruto, - četrti karierni razred za 140 evrov bruto, - peti karierni razred za 150 evrov bruto, - strokovno tehnične delavce za 100 evrov bruto.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Poleg tega je vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, s katerimi se ta usklajuje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (ZODPol-G).

Določba 74.a člena ZODPol določa, da se uslužbencem Policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za Policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 odstotkov osnovne plače.

Določba 74.b člena ZODPol določa, da je policist, ki ima službenega psa nameščenega na domu, upravičen do nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa na domu.

ZODPol-G določa, da policistom za čas, ko nimajo pravice do stavke, pripada dodatek k plači v višini dveh odstotkov povprečne zadnje mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih podatkih.

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so določili, da se za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Za namen izplačila povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko je javni uslužbenec upravičen do izplačila pavšalnega zneska povračila, se uvaja nova šifra izplačila.