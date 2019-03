Od 15 dni bomo prihodnje leto doma le sedem dni

Zadnja dva tedna so se slovenski šolarji, najprej iz vzhodnega dela države, nato še iz zahodnega, veselili počitnic, z njimi pa so si dopust vzeli tudi marsikateri starši. Številni med njimi so sicer najbolj veseli, ko jim dopusta sploh ni treba koristiti, ampak lahko ostanejo doma zaradi praznika, ki je tudi dela prost dan. In tako zdaj številni že pregledujejo koledarje za prihodnje leto, da bi preverili, kateri so tisti praznični dnevi, ko bodo lahko skupaj s svojimi otroki ostali doma.

V novo leto 2020 bomo stopili v sredo, torej bomo doma lahko ostali v sredo in četrtek (1. 1. in 2. 1.), kulturni praznik, ki ga obeležujemo 8. 2., pa bo prihodnje leto na soboto. Velika noč in velikonočni ponedeljek bosta 12. in 13. aprila, zaradi dneva upora proti okupatorju (27. 4.) pa bodo imeli številni podaljšan konec tedna, saj pade na ponedeljek.

Prvomajski prazniki (1. 5. in 2. 5.) bodo prihodnje leto v petek in soboto, dan državnosti (25. 6.) pa bo v četrtek, torej si boste lahko, če si boste v petek vzeli dopust, podaljšali vikend. Marijino vnebovzetje, ki ga praznujemo 15. 8., bo leta 2020 na soboto, prav tako na konec tedna padeta dan reformacije (31. 10.) in dan spomina na mrtve (1. 11.), in sicer na soboto in nedeljo. Božič bomo prihodnje leto praznovali v petek (25. 12.), dan samostojnosti in enotnosti pa bomo obeležili v soboto, 26. 12. 2020.

Leta 2020 bomo v službo tako šli 255-krat, sedem dni med tednom pa bomo zaradi praznikov, ki so dela prosti dnevi, doma. Za primerjavo, letos bomo v službi preživeli 249 dni, kar 12 dni pa bomo zaradi praznikov, dela prostih dni, doma. Dobro preučite koledar in izkoristite tiste dni, ko boste doma, sicer pa ne pozabite, tudi dopust je veliko vreden.