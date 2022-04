Od 31. marca v kinu novi Marvelov hit "Morbius": Jared Leto v vlogi (proti)junaka

V akcijskem trilerju, ki prepleta tudi druge žanre, slavni Jared Leto uteleša znanstvenika Michaela Morbiusa, ki trpi za redko krvno boleznijo. S skrivnostnim poskusim mu uspe ozdraveti, toda neobvladljivi simptomi spremenijo Morbiusa v zver z nepojmljivimi močmi. Nekateri bi rekli, da je postal živeči vampir s prekletstvom. Za druge pa je to dar, ki ga je treba izkoristiti – toda s kakšnim namenom? Kakšne skrivnosti skriva nova Marvelova legenda? Film bo v naših kinodvoranah od 31. marca, vstopnice pa so že v predprodaji .

Čeprav se na prvi pogled zdi, da zgodbo ovija mračno in nekoliko zastrašujoče vzdušje, vam ni treba skrbeti. Morbius je tiste vrste lik, ki se zna s svojimi novimi navadami in močmi zelo ironično pošaliti, predvsem s svojimi sovražniki. Seveda pa so tu še drugi liki, ki izvrstno dopolnjujejo svet, v katerem se znajde naš glavni »junak«. Treba pa je omeniti, da se Morbius ne bori samo s hudobneži, temveč pogosto tudi sam s sabo. Notranji konflikt in boj za pravičnost sta odlični sestavini za navdihujoč zaplet nove Marvelove uspešnice. Česa bi si lahko še želeli, če imamo v enem filmu Jareda Leta, ki se občasno spremeni v vampirsko zver?

Eden izmed Marvelovih najzanimivejših in hkrati najkompleksnejših likov prihaja na velika platna z dobitnikom oskarja Jaredom Letom v vlogi skrivnostnega protijunaka Michaela Morbiusa. Doktor Morbius trpi za redko krvno boleznijo in je odločen, da bo rešil druge, ki jih pesti enaka usoda, zato sprejme nevarno odločitev. Njegov poskus se sprva zdi izjemno uspešen, toda sčasoma se v njem sprosti mračna stran. Bo dobro premagalo zlo – ali bo Morbius podlegel nepojasnjenim novim potrebam?