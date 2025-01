Od Alje do Žana: drugo srečanje šol, ki slišijo otroke

V okviru projekta "Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi", ki ga izvajajo Fundacija Alma, Slovenska filantropija in Zveza Anita Ogulin in ZPM, je uspešno potekalo že drugo srečanje pedagoških delavcev izbranih desetih osnovnih šol, namenjeno krepitvi duševnega zdravja otrok in ustvarjanju vključujočega šolskega okolja.

Projekt, ki deluje pod strokovnim vodstvom dr. Anice Mikuš Kos, spreminja šolske skupnosti v prostore, kjer empatija, solidarnost in čuječnost gradijo temelje za boljšo prihodnost mladih. Na dvodnevnem usposabljanju so učitelji, šolski svetovalci in vsi partnerji delili akcijske načrte, ideje in načine, kako oblikovati vključujoče, čuječe, empatično in spoštljivo šolsko okolje, se z iskreno izmenjavo mnenj in izkušenj učili razvijanja prosocialnega vedenja in možnosti povezovanja znotraj lokalnih skupnosti. O začetkih projekta je Ema Randl, vodja projekta "Od Alje do Žana" povedala, da je imela pred letom dni velik privilegij, da se je z dr. Anico Mikuš Kos in njeno ekipo odpravila v Ukrajino, kjer poteka program psihosocialne pomoči otrokom in družinam, prizadetim zaradi vojne v Ukrajini. "Tam sem iz prve roke spremljala učinke, vplive in rezultate Aničinega pristopa in filozofije v najbolj težkih okoliščinah, v vojnih razmerah. V Sloveniji imamo velik privilegij, da se s temi razmerami ne soočamo, imamo pa vedno večjo krizo na področju duševnega zdravja mladostnikov. Verjamem, da smo skupaj močnejši in da je sprememba možna."

Delavnica "Od Alje do Žana" FOTO: Od Alje do Žana icon-expand

Zakaj je projekt pomemben? Duševne stiske med otroki naraščajo, čakalne dobe za strokovno pomoč pa so dolge. Projekt "Od Alje do Žana" zato prinaša rešitve neposredno v šole – z usposabljanjem učiteljev, razvojem vrstniških podpornih mrež in prostovoljskih aktivnosti v skupnosti. Na tokratnem srečanju so udeleženci poglobili znanja o gradnji vključujoče šolske klime ter spodbujanju solidarnosti, kar bo otroke opolnomočilo v njihovem vsakodnevnem življenju. Dr. Anica Mikuš Kos je o projektu povedala: "Namen naših prizadevanj je razvijati varovalno, podporno in zdravilno vlogo šolske skupnosti pri krepitvi psihične odpornosti in strategij obvladovanja izzivov in težav otrok. Želimo okrepiti njihov socialni jaz, solidarnost, socialno odgovornost in človečnost otrok ter prispevek k vzgoji za odgovorno in aktivno državljansko vlogo. Hkrati povezujemo prizadevanja za psihosocialno dobrobit in duševno zdravje posameznika s psihosocialno dobrobitjo in socialnim kapitalom in dobrobitjo skupnosti."

Tjaša Arko, vodja projektov na Slovenski filantropiji pravi: "Moja izkušnja z osnovno in srednjo šolo je bila čudovita, niso pa izkušnje čudovite za vse otroke. V Slovenski filantropiji delamo s številnimi otroki in mladostniki, ki imajo težave pri učenju, težke razmere v družini ali prihajajo z vojnih območij ... Njihove izkušnje v osnovni šoli so lahko grozljive ali pa tudi zelo lepe. Vedno je odvisno od tega, kakšni so učitelji, kakšna je klima v razredu. Pri projektu "Od Alje do Žana" me veseli, da slišimo številne čudovite zgodbe, da spoznamo fantastične učitelje, da sadimo možnosti in priložnosti za vse otroke še naprej." "Prijetno sem presenečena nad odzivom sodelujočih, kako tvorno sodelujejo, koliko znanja že imajo in kako delujejo. Na žalost se je naša Anita Ogulin, ki je takoj pristopila k projektu in sodelovala od začetka, poslovila. Zavezujemo se, da bomo projekt spremljali z njeno energijo, z njenimi vrednotami in sodelovali pri njem v celoti," pa je povedala Alenka Petkovšek, v. d. predsednice Zveze Anite Ogulin in ZPM. Pogled v prihodnost Dogodek je utrdil zavezo vseh partnerjev in udeležencev, da še naprej soustvarjajo šole, kjer se vsak otrok počuti slišan in varen. Naslednje srečanje bo aprila 2025, zaključek prvega leta projekta pa bo obeležen s festivalom, ki bo povezal šole, učitelje, starše in prostovoljce v praznovanju rezultatov tega izjemnega dela.

Projekt "Od Alje do Žana" dokazuje, da je moč sprememb v vsakodnevnih dejanjih. Učitelji, starši in prostovoljci so čuječa srca in budni umi, ki že danes gradijo boljšo prihodnost za naše otroke. "Šole smo javne izobraževalne institucije, namenjene vzgoji in izobraževanju, in zelo pomembno je, da se zavedamo, da je vzgoja enako pomembna kot izobraževanje, ki ga morajo pravzaprav vse osnovne šole zagotavljati. Tisto, kar je pomembno pred izobraževanjem v osnovnih šolah, je, da vzpostavimo odnose in sodelovanja, v katerih bo izobraževanje sploh mogoče, in ravno to je tisto, kar nagovarja projekt "Od Alje do Žana". Na ta način lahko na šolah aktiviramo notranje, že obstoječe projekte in druge oblike pomoči, ki bodo omogočile človečnost, učenje in razvijanje človečnosti in šele nato izobraževanje. Verjamem, da lahko z roko v roki naredimo velike korake naprej, zato smo zelo veseli, da smo del projekta "Od Alje do Žana"," je povedala Nina Triller, ravnateljica OŠ Kolezija.

