'Vrniti se moramo k tistemu, kar je pomagalo našim babicam in dedkom'

Projekt Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi je iniciativa, ki jo izvajajo Fundacija Nataše Pirc Musar – Ustanova Alma, Slovenska filantropija in Zveza Anita Ogulin & ZPM, pod strokovnim vodstvom dr. Anice Mikuš Kos.

Rogač Randlova je kmalu po zaključku magisterija iz psihologije spoznala dr. Anico Mikuš Kos in se z njeno ekipo odpravila v Moldavijo, kjer so začenjali s projektom Psihosocialna pomoč otrokom in družinam iz Ukrajine. "Kmalu sem prevzela vodenje projekta in res iz prve roke videla, kako učinkovit je pristop programa, in to v najtežjih okoliščinah, v vojnih razmerah. Prišla sem na idejo, da če tovrstni programi pomagajo v tako hudih razmerah, lahko zagotovo veliko dobrega naredijo tudi v Sloveniji," je Rogač Randlova povedala o pobudi za projekt Od Alje do Žana.

S kakšnimi stiskami se soočajo mladi? Je nasilja med vrstniki danes vse več? Kako lahko tako starši kot tudi učitelji prepoznajo stiske otrok? Na vprašanja sta odgovarjali Nina Triller , ravnateljica Osnovne šole Kolezija, in Ema Rogač Randl , vodja projekta Od Alje do Žana, ki je namenjen naslavljanju duševnih stisk mladih.

Nove razsežnosti medvrstniškega nasilja: 'Tako pedagogi kot starši se moramo sproti izobraževati'

Trillerjeva, ki v šolstvu dela že več kot 22 let, najprej kot učiteljica, zdaj kot ravnateljica, opaža, da je nasilje v porastu. "Fizično nasilje opaziš takoj, nemudoma, ker moraš poseči vmes. Večji problem je tisto prikrito psihično. Odkar se je globalno razplamtel val digitalnih tehnologij, je tudi to nov svet, v katerem prihaja do nasilja. In tukaj se moramo sproti izobraževati tako pedagoški delavci kot starši, da smo na preži in bomo lahko uspešno odreagirali, ko se to pojavi," je povedala.

Kako pa lahko starši opazijo, da je otrok žrtev nasilja, še zlasti če o tem ne spregovori? "Definitivno bi morali biti pozorni na kakršnekoli vedenjske spremembe, čustvene spremembe. Ko otrok recimo noče več oz. ima odpor do šole. To je definitivno dober kazalnik," pravi Rogač Randlova.

Trillerjeva je ob tem poudarila preventivne pogovore z otroki na razrednih urah in projektih. Med drugim govorijo o tem, kaj bi naredili, če bi se znašli v vlogi žrtve, kako bi se zoperstavili nasilju. "Predvsem pa krepimo veliko skupino otrok, ki jim rečemo opazovalci, da tudi sporočijo, da se nekomu nekaj dogaja," je pojasnila in prav tako poudarila pomen tega, da smo budni in spremljamo svoje otroke. "Da otroka dobro poznamo, poznamo njegove prijatelje, opazimo, če se njegov krog prijateljev spremeni. Tudi to je eden od alarmantnih znakov. Pa še eno stvar bi poudarila. Šola in dom morata biti absolutno povezana, takrat smo lahko uspešni," je povedala in pojasnila, da bi morali učitelji in starši izmenjevati informacije o tem, kaj se z otrokom dogaja.

Kaj pa, ko se nam žrtev izpove? "Pomembno se mi zdi, da takrat ne greš najprej v dvom in raziskovanje, ali se je to res sploh zgodilo. To bi bila ena največjih napak. Zelo pomembno je, da tista prva oseba, ki se ji otrok zaupa, skuša pridobiti čim več relevantnih podatkov, da tej mladi osebi ne bo treba še 56-krat ponavljati zgodbe," pravi Trillerjeva in dodaja, da si je smiselno tudi zapisati, kaj se je zgodilo.

Poudarila je, da ne glede na to, kako čustveno vpleteni smo, žrtvi nikoli ne smemo ničesar obljubiti.