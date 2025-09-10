Svetli način
Slovenija

'Od Avstrije pričakujemo hitro preiskavo dogodkov na Peršmanovi domačiji'

Celovec, 10. 09. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je obiskala Peršmanovo domačijo, osrednji kraj spomina slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, kjer je konec julija letos prišlo do obsežnega policijskega posredovanja proti udeležencem študentskega izobraževalnega tabora. Koroški deželni glavar Peter Kaiser je po današnjem srečanju povedal, da naj bi bilo vmesno poročilo strokovne komisije, ki preiskuje julijski dogodek, znano konec septembra ali v začetku oktobra.

Tanja Fajon je policijsko nasilje nad mladimi udeleženci antifašističnega tabora obsodila in označila za nesprejemljivo ter izrazila "neomajno podporo in solidarnost" s slovensko narodno manjšino. "Preiskava dogodka, ki je v teku, mora biti hitra in temeljita, njeni rezultati in razjasnitev dejstev pa nedvoumni. Pričakujemo tudi pravne posledice za tiste, ki so odgovorni za ta nedopusten nasilni poseg. To smo takoj zahtevali od avstrijskih oblasti in to bom danes tudi ponovila v Celovcu. Vsakršno podaljševanje preiskave in zamudo pri objavi poročila o preiskavi je težko razumeti, kljub pojasnilom o zahtevnosti postopkov," je poudarila.

Po njenih je besedah je dogodek na Peršmanovi domačiji razkril, da je "pred avstrijsko državo in družbo še nekaj nalog, tudi v luči dolgoletnih zamud pri uresničevanju pravic slovenske narodne manjšine, ki izhajajo iz Avstrijske državne pogodbe, od podpisa katere letos mineva 70. let". Zagotovila je, da bo Slovenija še naprej delovala kot zaščitnica slovenske manjšine. 

Prepričana je tudi, da bo manjšina še naprej eden najpomembnejših povezovalnih dejavnikov v odnosih z Republiko Avstrijo in deželo Koroško. "Pričakujemo, da bo Avstrija uresničila pričakovanja slovenske manjšine na področju dvojezičnega izobraževanja: da bosta dvojezična vzgoja in izobraževanje prisotna v celotnem izobraževalnem obdobju, od predšolske vzgoje do konca srednje šole. Prav tako pričakujemo krepitev slovenščine na avstrijskih javnih uradih in sodiščih." je izpostavila slovenska zunanja ministrica. 

Tanja Fajon
Tanja Fajon FOTO: Bobo

Preiskava racije na Peršmanovi domačiji

Ob obisku  na Peršmanovi domačiji se je ministrica s polaganjem venca poklonila spominu na 11 članov družine Peršman – Kogoj, ki so umrli kot žrtve nacističnega nasilja ob koncu druge svetovne vojne.

Avstrijska policija je konec julija izvedla obsežno racijo na antifašističnem taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), ki je potekal na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem. Slovensko zunanje ministrstvo je takrat na Dunaj poslalo diplomatsko noto. Vodstvo deželne policije pa je napovedalo celovito analizo ukrepanja policije.

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je po današnjem srečanju s slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon v Celovcu povedal, da naj bi bilo vmesno poročilo strokovne komisije, ki preiskuje julijski dogodek pri Peršmanovi domačiji, znano konec septembra ali v začetku oktobra. Oba sta pozitivno ocenila napredek pri sodelovanju na več področjih.

"Lahko vam zagotovim, da se vsi vpleteni močno trudijo, da zadevo čim prej pojasnijo," je poudaril Kaiser. Dejal je, da globoko obžaluje te dogodke ter da se tudi sam zavzema za to, da se bo zadeva razjasnila, da jo bo preučila kompetentna komisija in da bodo lahko temu sledile tudi ustrezne posledice ali ukrepi.

Racija na antifašističnem taboru
Racija na antifašističnem taboru FOTO: POP TV

"V taki preiskavi ni pomembno samo to, kako hitro pridemo do nekih zaključkov, da morda ne obdolžujemo preuranjeno, temveč je treba in to je tudi naš cilj, da bomo raziskali ozadje tega dogajanja in za to, morate razumeti, je vedno potreben nek čas," je dodal Kaiser.

Oba s Fajon sta se ob tem strinjala, da takšni dogodki nikakor ne smejo ogroziti dosedanjega dobrega sodelovanja med Slovenijo in Koroško. Potrdila sta tudi, da se bosta še naprej zavzemala za nadaljevanje vseh skupnih aktivnosti, ki krepijo sožitje in čezmejno sodelovanje.

Plenarno zasedanje skupnega odbora Slovenija - Koroška

Njunemu srečanju je sledilo plenarno zasedanje skupnega odbora Slovenija - Koroška, na katerem so sodelujoči pregledali dosedanje sodelovanje na različnih področjih in obravnavali predloge za nadaljnje sodelovanje.

Glede vsebinskih poudarkov današnjega omizja je Kaiser med drugim izpostavil zagotavljanje in nadaljnji razvoj dvojezičnosti.

Muzej Peršman
Muzej Peršman FOTO: POP TV

Kot so v zvezi z današnjimi dogovori odbora sporočili z zunanjega ministrstva, se bo sodelovanje v okviru skupne komisije na področju šolstva nadaljevalo. "To obsega tudi sodelovanje na področju predšolske vzgoje, vključno z zaposlovanjem vzgojiteljic in vzgojiteljev iz Slovenije na dvojezičnem območju," so navedli.

Posebna pozornost bo namenjena razvoju poučevanja slovenskega jezika na Koroškem in spodbujanju večjezičnih izobraževalnih modelov. Govorili so tudi o izmenjavi učnih gradiv in jezikovnih asistentov ter o izobraževanju vodstvenih delavcev.

Glede sodelovanja na področju turizma in športa pa je Fajon med drugim izpostavila, da so razpravljali tudi o pobudi občin z obeh strani meje za ponovno odprtje ceste med Črno na Koroškem in Železno Kaplo prek mejnega prehoda Luže.

"Tu gre za ponovno odprtje mejnega prehoda Luže, ki bi omogočilo čezmejne lokalne in turistične prehode v primeru potrebnih intervencij ob nesrečah," je dejala.

Dodala je, da je sodelovanje z deželo Koroško v obojestranskem interesu. "Prinaša dobrobit za prebivalstvo na čezmejnem območju in njegov razvoj, redni dialog pa prispeva k dobrososedskim odnosom. V dvanajsto leto skupnega dela vstopamo s predlogi za nadaljevanje sodelovanja na številnih področjih," je še dejala Fajon.

marker1
11. 09. 2025 14.03
+2
Slovenija je zaščitnica slovenske manjšine? Pustite jih pri miru, pa bo za njih in nas najbolje. Seveda se pa podarjenemu denarju ne bodo odpovedali in bodo včasih zaigrali ogroženost.
ODGOVORI
2 0
Smuuki
11. 09. 2025 13.11
+4
Zaradi neodgovornih besed, dejanj smo že na črni listi v plačilnem prometu. A zdaj potrebujemo še spor z Avstrijo? Res ni nikogar ki bi ustavil ta neandertalizem ki je za nas dolgoročno poguben? Zaradi dejanj te vlade je postal slovenski potni list prva identifikacija za nezaželjene. Te ljudi je potrebno poklicati na odgovornost. Edino normalno bi jih bilo procesirati in obsoditi. Ugonabljajo nas vsem na očeh.
ODGOVORI
4 0
prinašalec2
11. 09. 2025 09.19
+5
Kaj si nor, ljudje kakšno inteligenco imamo na zunanjem 😀.
ODGOVORI
5 0
Smuuki
11. 09. 2025 13.13
+4
Kamor koli bomo slovenci potovali bomo imeli zaradi teh objestnih, neodgovornih posameznikov težave. Te zblojence je potrebno odpoklicat, ustavit dokler nas ne pahnejo še v večje težave
ODGOVORI
4 0
marker1
11. 09. 2025 08.17
+5
Avstrijci se držijo za trebuhe od smeha.
ODGOVORI
5 0
Slovener
10. 09. 2025 21.49
+3
A doma imate pa vse pod kontrolo ?
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
10. 09. 2025 20.59
+3
A že
ODGOVORI
3 0
plejadanka
10. 09. 2025 20.47
+2
🥳
ODGOVORI
2 0
plejadanka
10. 09. 2025 20.47
+3
V Neplu pa gori parlament in politiki bezijo s helikopterji
ODGOVORI
4 1
zmago56
11. 09. 2025 11.27
+2
Zato pa hočjo naši svobodnjaki večnamenske helikopterje. Tako za vsak primer.
ODGOVORI
2 0
Smuuki
11. 09. 2025 19.22
+1
Kufre za nujne pobege iz krizne situacije so že spakirali? Ko bo vroče se bodo hrabro razbežali kot njihovi predniki
ODGOVORI
1 0
joc771
10. 09. 2025 20.44
+9
Kdo bo odgovarjal za stanje v zdravstvu in 30 dni do specialista? Matjaž Han, Tanja Fajon, Robet Golob??
ODGOVORI
9 0
joc771
10. 09. 2025 20.43
+4
Tanja Fajon se poslavlja s čela SD: To počnem s težkim srcem Tanja Fajon ne bo kandidirala za predsednico stranke SD. Kot pravi, se zaveda odgovornosti, ki je s težo bremena afere sodna palača stranko močno prizadela.
ODGOVORI
5 1
joc771
10. 09. 2025 20.42
+9
Od Slovenije pa pričakujemo hitro preiskavo dogodkov na LITIJSKI
ODGOVORI
9 0
Smuuki
11. 09. 2025 19.23
+1
Koga pa to sploh še zanima? Avstrijce priganjati pa ja to pa znamo
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
10. 09. 2025 20.34
+7
Sedaj se bodo res zadeve uredile,ker ima fajonka najvišjo funkcijo v avstriji hahahaha. Avstrijci niso taki,da bi dovolili kot tukaj v sloveniji nošenje komunističnih objektov ter mahanja z zastavami stare yuge zraven še pa z ruskimi.Avstrijci so še vedno pristaši nekdanjega nacizma in nikakršnega komunizma kar bi morala oziroma ta manjšina ve in je dolžna tudi take zakone spoštovati.V avstriji jih ne bo zaščitila nobena golobova sekta tako kot ščiti balkance pri nas,ko se pojavljajo z rdečimi zvezdami in zastavami stare in ruske nacije v javnosti zraven njih še pa musarca na takih prireditvah.Da se naredi kaka prireditva v čast nacističnih žrtev ter tudi komunistov kateri so se res borili za svojo domovino in svobodo je pravilno.Vendar so tudi vsi tisti dobri komunisti končali pod roko povojnih komunistov kateri so uveljavili rusko stalinovo diktaturo.Taka je zgodovina o kateri se marsikomu ne sanja.Vsi dobri komunisti so pokončani ravno od teh kateri se še nekateri dandanes sprehajajo nekaznovano in častijo smrtnike slovenskega naroda.
ODGOVORI
7 0
zmago56
10. 09. 2025 20.14
+9
Uničila ugled Slovenije, sedaj pa pričakuje, da jo bodo resno jemali.
ODGOVORI
9 0
zmerni pesimist
10. 09. 2025 19.57
+6
Zahtevate pri avstrijcih pa skozi eno uho notri pri drugem pa ven
ODGOVORI
6 0
Castrum
10. 09. 2025 19.37
+12
Tako kot je rekel Nežmah - naša aktualna zunanja politika je "naštimana" samo za notranje politične koristi. ...Bolj se ne bi mogell strinjati.
ODGOVORI
12 0
Castrum
10. 09. 2025 19.35
+10
Pa še to - na tako nizkem nivoju kot je danes, Slovenska zunanja politika še nikoli ni bila! Kdo od pomembnih ZM je obiskal Slovenijo? S kom se srečuje naša Tanja? H katerim pomembnim vladarjem gre na obisk naš premier/zunanja ministrica?......odgovorite si sami....
ODGOVORI
10 0
Castrum
10. 09. 2025 19.32
+12
Ta vlada dela napetosti z vsem sosedami. Recimo , kako je pred mesecem dni Tanja in golobovanje vzkipelo in kako so kričali "fašisti" ko je nekdo napisal žalitve na slovensko ambasado v Trstu. Češ - "fašisti"Se spomnite? ....No, in na koncu se je ugotovilo, da je tablo popisal Slovenec.........Hočem reči - nimamo zunanje diplomacije. Imamo zunanjo hujskaško politiko. To je to!
ODGOVORI
12 0
BroNo1
10. 09. 2025 19.13
+4
A mamo mi kamne, da bi se branili pred droni?
ODGOVORI
4 0
Peklenšček
10. 09. 2025 17.38
+10
Človek ne more vrjet, po enem mescu se je oglasila , se prav veselim ko jo bo Logar zamenjal .
ODGOVORI
11 1
Lisjak1
10. 09. 2025 17.27
+10
Tresla se je gora ponovno se je rodila fallonka (fajonka)
ODGOVORI
10 0
