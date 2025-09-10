'Od Avstrije pričakujemo hitro preiskavo dogodkov na Peršmanovi domačiji'

Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je obiskala Peršmanovo domačijo, osrednji kraj spomina slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, kjer je konec julija letos prišlo do obsežnega policijskega posredovanja proti udeležencem študentskega izobraževalnega tabora. Koroški deželni glavar Peter Kaiser je po današnjem srečanju povedal, da naj bi bilo vmesno poročilo strokovne komisije, ki preiskuje julijski dogodek, znano konec septembra ali v začetku oktobra.

Tanja Fajon je policijsko nasilje nad mladimi udeleženci antifašističnega tabora obsodila in označila za nesprejemljivo ter izrazila "neomajno podporo in solidarnost" s slovensko narodno manjšino. "Preiskava dogodka, ki je v teku, mora biti hitra in temeljita, njeni rezultati in razjasnitev dejstev pa nedvoumni. Pričakujemo tudi pravne posledice za tiste, ki so odgovorni za ta nedopusten nasilni poseg. To smo takoj zahtevali od avstrijskih oblasti in to bom danes tudi ponovila v Celovcu. Vsakršno podaljševanje preiskave in zamudo pri objavi poročila o preiskavi je težko razumeti, kljub pojasnilom o zahtevnosti postopkov," je poudarila. Po njenih je besedah je dogodek na Peršmanovi domačiji razkril, da je "pred avstrijsko državo in družbo še nekaj nalog, tudi v luči dolgoletnih zamud pri uresničevanju pravic slovenske narodne manjšine, ki izhajajo iz Avstrijske državne pogodbe, od podpisa katere letos mineva 70. let". Zagotovila je, da bo Slovenija še naprej delovala kot zaščitnica slovenske manjšine. Prepričana je tudi, da bo manjšina še naprej eden najpomembnejših povezovalnih dejavnikov v odnosih z Republiko Avstrijo in deželo Koroško. "Pričakujemo, da bo Avstrija uresničila pričakovanja slovenske manjšine na področju dvojezičnega izobraževanja: da bosta dvojezična vzgoja in izobraževanje prisotna v celotnem izobraževalnem obdobju, od predšolske vzgoje do konca srednje šole. Prav tako pričakujemo krepitev slovenščine na avstrijskih javnih uradih in sodiščih." je izpostavila slovenska zunanja ministrica.

Tanja Fajon FOTO: Bobo icon-expand

Preiskava racije na Peršmanovi domačiji

Ob obisku na Peršmanovi domačiji se je ministrica s polaganjem venca poklonila spominu na 11 članov družine Peršman – Kogoj, ki so umrli kot žrtve nacističnega nasilja ob koncu druge svetovne vojne. Avstrijska policija je konec julija izvedla obsežno racijo na antifašističnem taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), ki je potekal na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem. Slovensko zunanje ministrstvo je takrat na Dunaj poslalo diplomatsko noto. Vodstvo deželne policije pa je napovedalo celovito analizo ukrepanja policije.

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je po današnjem srečanju s slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon v Celovcu povedal, da naj bi bilo vmesno poročilo strokovne komisije, ki preiskuje julijski dogodek pri Peršmanovi domačiji, znano konec septembra ali v začetku oktobra. Oba sta pozitivno ocenila napredek pri sodelovanju na več področjih. "Lahko vam zagotovim, da se vsi vpleteni močno trudijo, da zadevo čim prej pojasnijo," je poudaril Kaiser. Dejal je, da globoko obžaluje te dogodke ter da se tudi sam zavzema za to, da se bo zadeva razjasnila, da jo bo preučila kompetentna komisija in da bodo lahko temu sledile tudi ustrezne posledice ali ukrepi.

Racija na antifašističnem taboru FOTO: POP TV icon-expand

"V taki preiskavi ni pomembno samo to, kako hitro pridemo do nekih zaključkov, da morda ne obdolžujemo preuranjeno, temveč je treba in to je tudi naš cilj, da bomo raziskali ozadje tega dogajanja in za to, morate razumeti, je vedno potreben nek čas," je dodal Kaiser. Oba s Fajon sta se ob tem strinjala, da takšni dogodki nikakor ne smejo ogroziti dosedanjega dobrega sodelovanja med Slovenijo in Koroško. Potrdila sta tudi, da se bosta še naprej zavzemala za nadaljevanje vseh skupnih aktivnosti, ki krepijo sožitje in čezmejno sodelovanje.

Plenarno zasedanje skupnega odbora Slovenija - Koroška

Njunemu srečanju je sledilo plenarno zasedanje skupnega odbora Slovenija - Koroška, na katerem so sodelujoči pregledali dosedanje sodelovanje na različnih področjih in obravnavali predloge za nadaljnje sodelovanje. Glede vsebinskih poudarkov današnjega omizja je Kaiser med drugim izpostavil zagotavljanje in nadaljnji razvoj dvojezičnosti.

Muzej Peršman FOTO: POP TV icon-expand

Kot so v zvezi z današnjimi dogovori odbora sporočili z zunanjega ministrstva, se bo sodelovanje v okviru skupne komisije na področju šolstva nadaljevalo. "To obsega tudi sodelovanje na področju predšolske vzgoje, vključno z zaposlovanjem vzgojiteljic in vzgojiteljev iz Slovenije na dvojezičnem območju," so navedli. Posebna pozornost bo namenjena razvoju poučevanja slovenskega jezika na Koroškem in spodbujanju večjezičnih izobraževalnih modelov. Govorili so tudi o izmenjavi učnih gradiv in jezikovnih asistentov ter o izobraževanju vodstvenih delavcev.