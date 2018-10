Po (pre)visokih temperaturah ohladitev in sneg

Če so v preteklih dneh nekateri zunaj še uživali v kratkih hlačah, pa je nedeljska ohladitev pomenila slovo od babjega poletja. Na Veliki planini so pohodniki že lahko okusili zimske radosti, prav tako so se prvih vzorcev snega razveselili na nekaterih drugih smučiščih. Kljub ohladitvi pa temperature ta teden še ne bodo padle pod ničlo in tudi sončno bo.