Od bencinske črpalke do nogometnega igrišča: robot Janez napoveduje novo dobo

Marko Femc iz podjetja Plan-net poudarja, da so roboti med nami, da jih začnemo uporabljati ter z njimi raziskovati področja, ki so bila doslej nedostopna.

Njihova prisotnost nam morda nekoliko zniža ego, a obenem odpira nove priložnosti. Štirinožni roboti so že v uporabi, saj se lažje gibljejo tudi tam, kjer človek ne more: v okoljih z močnim sevanjem, visoko napetostjo ali nevarnimi kemičnimi spojinami.

Janezovo drugo ime je Tienkung in kot številni podobni roboti je bil izdelan na Kitajskem. To je opozorilo Evropi, da moramo tudi mi stopiti hitreje.

Femc ob tem izpostavlja, da se pripravlja prostor, kjer bo Evropa lahko ponovno iskala svojo tehnološko konkurenčnost.

Robotov bomo zato videvali vse več, sprva tudi povsem poskusno, denimo na Petrolovih servisih. Na Petrolu so povedali: "V prvi fazi bodo kot eden zanimivih sodobnih načinov sodelovali pri interakciji s strankami."

Eden izmed robotov pa je postal celo član nogometnega kluba. V NK Olimpija so pojasnili, da so ga na nekaterih tekmah uporabili za promocijo: prinesel je žogo na sredino igrišča, igrati pa za zdaj še ne zna.

Femc poudarja, da nam roboti ne bodo jemali služb. Omogočili nam bodo, da se posvetimo delu, ki ga imamo radi, medtem ko bodo oni prevzeli naloge, ki so ponavljajoče, težke ali nevarne.

Če bo iz njihove uporabe izšlo kaj slabega, za to ne bodo krivi roboti, ampak ljudje, ki jih upravljajo. Ta robot lahko denimo nosi gasilni aparat in rešuje življenja, lahko pa bi nosil tudi orožje.

Kot pravi Femc: "Človek ima možnost delati dobro ali slabo."

Na koncu je vse odvisno od nas.