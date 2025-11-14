Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Od bencinske črpalke do nogometnega igrišča: robot Janez napoveduje novo dobo

Ljubljana, 14. 11. 2025 20.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
14

Roboti prihajajo in moramo jih sprejeti, če želimo ostati konkurenčni svetu. To je sporočilo podjetja, ki želi Slovenijo narediti eno od držav, ki znajo uporabljati to sodobno tehnologijo. Kmalu boste robote lahko srečali, recimo, ko boste šli natočit bencin, eden pa je že postal član nogometnega kluba.

Marko Femc iz podjetja Plan-net poudarja, da so roboti med nami, da jih začnemo uporabljati ter z njimi raziskovati področja, ki so bila doslej nedostopna.  

Njihova prisotnost nam morda nekoliko zniža ego, a obenem odpira nove priložnosti. Štirinožni roboti so že v uporabi, saj se lažje gibljejo tudi tam, kjer človek ne more: v okoljih z močnim sevanjem, visoko napetostjo ali nevarnimi kemičnimi spojinami.

Janezovo drugo ime je Tienkung in kot številni podobni roboti je bil izdelan na Kitajskem. To je  opozorilo Evropi, da moramo tudi mi stopiti hitreje.

Femc ob tem izpostavlja, da se pripravlja prostor, kjer bo Evropa lahko ponovno iskala svojo tehnološko konkurenčnost.

Robotov bomo zato videvali vse več, sprva tudi povsem poskusno, denimo na Petrolovih servisih. Na Petrolu so povedali: "V prvi fazi bodo kot eden zanimivih sodobnih načinov sodelovali pri interakciji s strankami."

Eden izmed robotov pa je postal celo član nogometnega kluba. V NK Olimpija so pojasnili, da so ga na nekaterih tekmah uporabili za promocijo: prinesel je žogo na sredino igrišča, igrati pa za zdaj še ne zna.

Femc poudarja, da nam roboti ne bodo jemali služb. Omogočili nam bodo, da se posvetimo delu, ki ga imamo radi, medtem ko bodo oni prevzeli naloge, ki so ponavljajoče, težke ali nevarne.

Če bo iz njihove uporabe izšlo kaj slabega, za to ne bodo krivi roboti, ampak ljudje, ki jih upravljajo. Ta robot lahko denimo nosi gasilni aparat in rešuje življenja, lahko pa bi nosil tudi orožje.

Kot pravi Femc: "Človek ima možnost delati dobro ali slabo."

Na koncu je vse odvisno od nas.

roboti prihodnost uporaba
Naslednji članek

Napadalec z Bavarskega dvora naj bi pred tem nevarno napadel najmanj dvakrat

SORODNI ČLANKI

Ruski humanoidni robot padel na predstavitvi v Moskvi

Prvi ruski AI-robot padel na tla nekaj sekund po predstavitvi

Onkologu prostato pomagal odstraniti robot

Melania Trump po dolgem času v javnosti: Roboti so že tu

Svetovne igre humanoidnih robotov: 'Kmalu bodo na isti ravni kot ljudje'

Roboti in tehnološki senzorji: bo tehnologija spremenila vinogradništvo?

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
14. 11. 2025 21.58
Robot Mile, ki zida zid...to potrebujemo
ODGOVORI
0 0
Slash
14. 11. 2025 21.55
+1
Odlično, gre za vodilno podjetje na področju robotike v Sloveniji !
ODGOVORI
1 0
malamari
14. 11. 2025 21.51
+1
Digitalizacija, robotizacija ns bo uničila... to ni naša narava. SVET je danes samo poln pohlepa....
ODGOVORI
1 0
Verus
14. 11. 2025 21.39
že zdaj ni dostojnih služb, zdaj jih bo se manj. Lahko si delamo utvare z laznimi statistikami in laznimi raziskavami - resnica bo, kot vedno, grda za vecino, a vecina ne gostuje na podkastih in v medijih, zato bo slika bajna in vse bo "peachy"
ODGOVORI
0 0
anatomija
14. 11. 2025 21.33
+1
Nihče ne pade tako lepo kot Ruski robot . Bolj natančno , samo Ruski robot se na premieri razsuje
ODGOVORI
3 2
ivanović
14. 11. 2025 21.29
+1
zgleda kot pile na policah trgovine
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
14. 11. 2025 21.27
-3
in naši sovražniki rusije so se norčevali ko je ruski robot padel na odru...Mi smo tako napredni v robotiki da jih uspemo celo uvoziti iz kitajske...in kitajska je zaveznica in prijateljica Rusije...no ja , bodimo pošteni...bivši komunist lažnivi janša je iz svoje črede tudi ustvaril robote , njihovo znaje obsega od klanjanja velikemu vodji do brezprekornega glasovanja zanj... ...
ODGOVORI
3 6
Verus
14. 11. 2025 21.40
užaljeni bodo... v Sloveniji ne maramo komentarjev kot je tvoj (beri: objektiven)
ODGOVORI
0 0
Colgate
14. 11. 2025 21.59
@killing Baje so rusi toliko napredni, da so vgradili v Ladi prvi ABS
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
14. 11. 2025 21.21
-1
SKAYNET tudi .....
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330