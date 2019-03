'Od betona in smrdljive vode bomo težko živeli'

'Ohranimo življenje v rekah', 'hidroelektrarna, ne hvala' in 'Bratuškova v krempljih energet lobija'. S temi napisi se je na svetovni dan voda na protestnem shodu zbralo več sto ljudi, ki so vladi postavili jasno zahtevo - da odvzame koncesijo hidroelektrarni na Muri. "Namesto da bi reke proslavljali, jih moramo braniti pred betonskimi zidovi – to je res republika banana."

Protestni shod na Trgu republike je organizirala Zveza društev Moja Mura skupaj s podporniki kampanje Rešimo Muro!, ki so se jim v Ljubljani pridružili tudi borci za Savo in Mladi za podnebno pravičnost. Od predsednika vlade zahtevajo, da zaustavi gradnjo elektrarn na Muri: "Izpolnite obljube iz koalicijske pogodbe in podjetju Dravske elektrarne Maribor odvzemite koncesijo za gradnjo HE na Muri!" Protestniki so vladi dali še zadnjo priložnost, da na redni seji vlade najkasneje v četrtek, 21. marca, potrdi osnutek Uredbe, ki bi Dravskim elektrarnam Maribor odvzela koncesijo za gradnjo osmih hidroelektrarn na Muri med Veržejem in Sladkim Vrhom. A to se ni zgodilo, zato je danes potekal protestni shod.

Kampanja Rešimo Muro! je nastala na pobudo lokalnih pomurskih nevladnih organizacij, ki se že desetletja borijo, da bi Muro ohranili kot prosto tekočo reko brez hidroenergetskih jezov. Do sedaj so zbrali 77.310 podpisov peticije za zaščito reke Mure pred pozidavo s hidroelektrarno in razglasitev biosfernega območja Mura.

"Če se mora toliko ljudi pripeljati v Ljubljano iz Pomurja, je to jasen znak, da je Šarec podpisal koalicijsko pogodbo s figo v žepu, da mu niti približno ni mar za nas in naše interese. Dovolj je bilo slepomišenja in skrivalnic, dovolj je bilo izkoriščanja ljudstva za interese kapitala, dovolj je bilo 30 let agonije za prosto tekočo Muro. Zahtevamo zaščito Mure, zahtevamo izpolnitev obljub – mi smo vas izvolili in vam dali priložnost, da se odločate v našem imenu. Gospod Šarec, vaše delo je služenje ljudstvu, ne obratno," je na shodu dejal predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. 'Našo prihodnost kroji Alenka Bratušek' S protestniki se je srečalSimon Zajcz Ministrstva za okolje in prostor, ki je zatrdil, da so zavezani prostorekoči Muri, a da se je osnutek uredbe trenutno zataknil pri ministrici za infrastrukturo, Alenki Bratušek. In prav njej so protestniki namenili kar nekaj ostrih besed. Da se infrastrukturno ministrstvo obnaša ignorantsko in samopašno, pa da zavlačuje postopke in onemogoča, da bi se izpeljali, s tem pa enostransko zastopa voljo zainteresiranih za betoniranje na Muri, je bilo slišati. Premier se je s koalicijsko pogodbo zavezal k zaščiti Mure, v zvezi društev pa so se "razveselili poteze Jureta Lebna, s katero je zavezo poskušal uresničiti. Jure Leben je že zgodovina. Našo prihodnost pa kroji Alenka Bratušek,"pa je bila jasna Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti Trate.

"Toda mi ostajamo in reko bomo čuvali in branili do konca. Skupaj z Marjanom Šarcem se lahko podpišeta pod zgodovinski projekt zaščite Mure, lahko pa nas v tej deprivilegirani regiji še naprej izčrpavata in zavirata razvoj zelenih delovnih mest in vzdržnega turizma," dodaja Bezjakova. "Nedopustno je, da moramo na svetovni dan voda protestirati proti izkoriščanju biodiverzitetnega dragulja Slovenije. Namesto da bi reke proslavljali, jih moramo braniti pred betonskimi zidovi – to je res republika banana," dodaja Tuš: "Slovenci bi morali biti zgled drugim, kar se tiče zaščite voda – od betona in smrdljive vode bomo namreč težko živeli." Na protest se je odzval tudi predsednik prvak SD, Dejan Židan, in na Twittejuobjavil dle koalicijske pogodbe, ob tem pa zapisal, da so se v njej dogovorili, da zaščitijo Muro, ter da pričakuje realizacijo dogovora.

Naj konča več kot 30-letno bitko za Muro, razveljavi koncesijo za gradnjo elektrarn na njej in jo trajno zaščiti, so na Twitterju pozvali tudi Zeleni Slovenije.