Od Brezovnice do Vrhnike le po odstavnem pasu, nastal je zastoj v obe smeri

Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj do Viča in Brda, zamuda znaša med 30 in 40 minut. Pustite dovolj prostora za prehod intervencijskih skupin, pozivajo na Prometno-informacijskem centru. Zaradi opazovanja prometne nesreče pa zastoj nastaja tudi proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je na primorski avtocesti promet oviran tudi pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo še: - na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Zrkovci, pred delovno zaporo, iz smeri Šentilja proti Slivnici, - na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani, - na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru je upočasnjen promet, - na cestah Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola- Strunjan, Lesce-Bled. S PU Kranj so sporočili, da je tudi danes že gost promet na gorenjski avtocesti. "Tako stanje se pričakuje čez cel dan, z možnostjo zastojev v obeh smereh in na vseh cestah, ki vodijo do turistično izletniških krajev. Predlagamo, da zagotovite primerno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, imate s seboj zadostno količino vode in ob zastoju zagotovite reševalni pas."