Od česa Levica ne bo odstopala? Najtrša pogajanja na področju zdravstva in obrambe

Koordinator Levice Luka Mesec je v oddaji 24UR ZVEČER odgovarjal na vprašanja o odstopu, ki ga je ponudil svetu stranke, pa tudi o formiranju nove koalicije. Zaupnico je Mesec dobil, a ne 100-odstotne. Pet članov je bilo proti. Da ga to ni presenetilo je povedal v oddaji ter dodal, da bi ga pravzaprav bolj presenetila 100-odstotna podpora: "To pomeni, da bi bilo v stranki nekaj narobe."

Levici trije resorji, SD štirje?

Na vrsti so konkretni koraki na poti k novi vladi, je pred dnevi napovedal Mesec. "Konkretno se bomo pogovarjali o tem, kdo bo dobil kateri resor," je dejal ter dodal, da si v Levici želijo tudi, da bi čim prej začeli z vsebinskimi pogajanji. "To pomeni, da bomo oblikovali time, najverjetneje trojice, ki bodo varirale glede na temo. O vsaki temi in v vsakem resorju se bomo posebej usklajevali, katere reforme so na določenem področju najbolj bistvene," je pojasnil.