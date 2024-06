Od četrtka do ponedeljka zaradi del zaprta Dunajska cesta

Zaradi gradnje viadukta bo od četrtka do ponedeljka, do 5. ure zjutraj, zaprta Dunajska cesta za ves promet vključno s pešci in kolesarji, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Dars pa je zaključil z glavnimi gradbenimi deli na avtocestnem odseku med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani, kjer je promet oviran od sredine marca. Začeli bodo odstranjevati delovno zaporo, zato bo avtocesta na tem odseku v noči na torek zaprta v obe smeri.

Dunajska cesta bo zaprta med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaradi del, ki sodijo v okvir urejanja Potniškega centra Ljubljana in okoliške infrastrukture. Priporočen obvoz bo označen tako, da bodo vozniki z Dunajske ceste vodeni po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri). Za pešce in kolesarje bo priporočen obvoz potekal po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (ter v nasprotno smer).

Dunajska cesta FOTO: Miran Kambič icon-expand

Obvoz bodo v času trajanja popolne zapore imele linije 3G, 6, 6B, 7, 7L, 8, 11, 11B, 12, 12D, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 64. Trase bodo naslednje: Linije 3G, 6B in 11B: Slovenska cesta, Trg OF, Slovenska cesta (redna trasa), liniji 12 in 12D: Masarykova cesta, Kolodvor, Masarykova cesta (redna trasa). Linije 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I in 20: Slovenska cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Dunajska cesta (redna trasa) in enako v obratni smeri. Linija 64: Dunajska cesta, Topniška ulica, Šmartinska cesta, Masarykova cesta, Kolodvor in enako v obratni smeri.