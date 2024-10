Od četrtka v kinu srbski film Mejdan, napeta športna drama o MMA spopadih

Film spremlja Petra, nekdanjo vaterpolsko zvezdo, ki je pred sedmimi leti z vročekrvnim odzivom povzročil pretep, v katerem je umrl njegov vaterpolski kolega in sin njihovega trenerja. Potem ko se je umaknil iz športa, dela zdaj kot varnostnik v nočnem klubu in občasno nastopa v amaterskih boksarskih dvobojih. A ko Petar izve, da njegovemu nekdanjemu vaterpolskemu klubu zaradi finančne krize grozi propad, sklene tvegati v profesionalnih borbah, da bi se odkupil trenerju za usodno napako, ki jo je naredil v mladosti, in se končno soočil s tem, kar ga že leta preganja.

NAPOVEDNIK - https://www.youtube.com/watch?v=prh3a7jWGEw

Poleg Aleksa sta pri scenariju sodelovala tudi njegova sestra Jelena Balašević in Gvozden Đurić, srbski režiser in scenarist, ki se je šolal na novosadski Akademiji umetnosti in je odgovoren za uspešne in hvaljene srbske serije, kot sta Grupa in Mama i tata se igraju rata. Gvozden Đurić in producent Uroš Tomić sta sicer podpisala pogodbo s podružnico HBO Europe o razvoju skupnih projektov, od katerih sta dva v pripravi – film Biće novih leta in serija Liberta. Pomembno vlogo v filmu ima tudi druga Đorđeva hči, Jovana Balašević, ki je strnila krog družinske podpore pri tem dolgo načrtovanem projektu.

Petra igra markantni Viktor Savić (Montevideo, Striženje, Vera), njegovega netipičnega menedžerja igra priljubljeni Enis Bešlagić (Naša mala klinika, Montevideo, Kriza, Žigosani u reketu), trenerja z ravno tako megleno preteklostjo pa igra veteran VojinĆetković (Vratiće se rode, Ranjen orao, Mama i tata se igraju rata, Tanje vinove loze).