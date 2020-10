Od danes daljši seznam rdečih držav, na njem tudi večina regij ob slovenski meji

V veljavo je stopil nov odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih, ki določa daljši seznam rdečih držav oziroma njihovih delov. Na njem je tudi večina regij ob meji s Slovenijo, na zelenem seznamu pa po izpadu Srbije ni več nobene evropske države ali njenega dela, so le še Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj. V odloku tudi usklajujejo nova pravila napotitve v karanteno, ki so začela veljati v soboto z uveljavitvijo petega protikoronskega zakona.

Na rdečem seznamu je po novem celotna Avstrija, razen avstrijske Koroške, prav tako je rdečih več predelov do zdaj v celoti oranžne Italije, med njimi so tudi Furlanija-Julijska krajina ob meji s Slovenijo, Benečija in druge severnoitalijanske dežele. Na Hrvaškem je rdečih 14 županij, med njimi tudi Zagrebška. Ob meji s Slovenijo pa oranžni ostajata le še Istra in Primorsko-goranska županija. Prav tako sta rdeči obe madžarski regiji ob meji s Slovenijo in več drugih regij, vključno z Budimpešto.

Na rdečem seznamu so med drugim Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija, razen administrativne enote Kanarski otoki, Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. V novem odloku vlada ohranja določitev kontrolnih točk, na katerih je edino dovoljen prestop meje. Gre za največje mejne prehode z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Ob tem pa nekoliko razširja možnost prestopanja meje zunaj kontrolnih točk. To je bilo doslej dovoljeno le državljanom Slovenije in omenjenih treh držav, od danes pa je tudi državljanom EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v obmejnih regijah.

Slovenija je razširila seznam rdečih držav in pokrajin.

Ob prihodu iz rdečih držav brez karantene z negativnim testom in izjemam Policija na meji osebam ob prihodu iz rdečih držav ne izdaja več karantenskih odločb, ampak te osebe napoti v karanteno na domu, pri čemer izda poseben obrazec. Brez omejitev pa lahko v Slovenijo vstopajo osebe iz zelenih ali oranžnih držav ali njihovih delov.

