Od danes naprej spet večja možnost za nastanek močnejših neviht

V preteklih dneh je pri nas in tudi marsikje drugod po stari celini prevladovalo sončno in vroče poletno vreme, za kar je skrbelo območje visokega zračnega tlaka. Plohe in nevihte so bile redke in so nastajale predvsem nad hribi. Zaradi zelo šibkih višinskih vetrov niso prepotovale večjih razdalj in so tako zajele le manjša območja.

Danes se bo to nekoliko spremenilo, saj se nam od severa približuje višinska motnja. Ozračje bo tako današnjega popoldneva naprej bolj nestabilno, hkrati pa se bo v višinah nekoliko okrepil severozahodni veter, zato bodo tudi nevihte pogostejše in izrazitejše, kot so bile v preteklih dneh. Po sončnem začetku dneva bodo tako že dopoldne začeli nastajati kopasti oblaki, okoli poldneva pa se bodo nad hribi razvile tudi že prve nevihte. Popoldne se bodo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, pojavljale nad večjim delom države, še najmanjša možnost za njihov nastanek bo na Primorskem. Nevihte se bodo marsikje nadaljevale tudi v noč na sredo.