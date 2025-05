Od danes v Tivoliju na ogled razstava "Pot neustavljivih" ob 80-letnici družbe Petrol: osem desetletij vizije, poguma in prebojev

Vsaka fotografija ne predstavlja le pomembnih trenutkov v razvoju družbe Petrol, temveč tudi v razvoju prometa in logistike, energetike ter sodobnega načina življenja v Sloveniji in širši regiji. Razstava pripoveduje širšo zgodbo skupnosti in generacij, ki so skupaj s Petrolom rasle, se razvijale ter soustvarjale gospodarski, energetski in infrastrukturni utrip Slovenije in regije. Prav zato je postavljena v samo srce Ljubljane, kot izraz skupne poti, ki nas je vodila skozi osem desetletij napredka in povezovanja.

Ali ste vedeli, da se je prvo dejanje družbe Petrol zgodilo v Beogradu pod imenom Jugopetrol 12. maja 1945 in da so tedaj gorivo prevažali s konjsko vprego, ne s cisternami? Prvi pravi bencinski servis po drugi svetovni vojni je bil zgrajen v Solkanu. Prvo prodajno mesto, odprto 24 ur na dan, pa se je odprlo leta 1953. Leta 1975 je Petrol pričel z dejavnostjo oskrbe z zemeljskim plinom. Leta 1985 je v Ljubljani zaživel prvi samopostrežni bencinski servis. Prve Petrolove kave Na poti smo se razveselili v 2007. V 2010 je Petrol v svoj portfelj dodal prodajo električne energije in leta 2012 postavil prvo polnilnico za električna vozila, leta 2017 pa zagnal svojo prvo vetrno elektrarno. Vse to in še več prebojnih utrinkov vabi v Jakopičevo sprehajališče. Razstava je del praznovanja 80. obletnice družbe Petrol in korporativne jubilejne kampanje Skupaj smo neustavljivi že 80 let, ki sporoča, kako Petrol že osem desetletij poganja razvoj, povezuje generacije in prispeva k vsakdanji energiji sodobnega življenja, na poti, doma, v podjetjih in v lokalnih skupnostih.