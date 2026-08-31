Od danes v veljavi sprememba pri ogledu vsebin za nazaj

Od danes, 31. avgusta dalje, na programih POP TV, Kanal A, KINO, BRIO, OTO in ASTRA velja sprememba pri ogledu vsebin za nazaj. Ogled za nazaj je gledalcem še vedno na voljo sedem dni po predvajanju, a v prvih treh dneh po predvajanju ne bo mogoče preskočiti oglasov.