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Slovenija

Od danes v veljavi sprememba pri ogledu vsebin za nazaj

Ljubljana, 31. 08. 2026 10.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
PRO PLUS
Gledanje televizije

Od danes, 31. avgusta dalje, na programih POP TV, Kanal A, KINO, BRIO, OTO in ASTRA velja sprememba pri ogledu vsebin za nazaj. Ogled za nazaj je gledalcem še vedno na voljo sedem dni po predvajanju, a v prvih treh dneh po predvajanju ne bo mogoče preskočiti oglasov.

Sprememba velja pri vseh operaterjih in na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj. S tem se PRO PLUS pridružuje praksi, ki je v mnogih državah že ustaljena. Dodatne informacije o spremembi in odgovori na najpogostejša vprašanja so vam na voljo na https://www.24ur.com/ogled-za-nazaj.

Gledanje televizije
Gledanje televizije
FOTO: Pexels
televizija ogled nazaj pop tv

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