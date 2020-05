Od Darsa zahtevajo, da nemudoma ukrepa zaradi nepravilnosti pri javnem razpisu

Neuradno so ovadili tudi nekdanjega uslužbenca DarsaIgorja Šebenika, ki je bil odgovoren za ta razpis. Vsi ostali ponudniki so ogorčeni, da kljub vsem ovadbam Dars ne odreagira, vodilni pa se obnašajo, kot da se nič ne dogaja. "Pozivamo vas, da v izogib nepotrebnim sodnim in drugim postopkom, ki bodo povezani tudi z visokimi stroški, protestom in odškodninskimi zahtevki, nemudoma prekinete poslovno razmerje z družbo Žonta in tako poskrbite za zakonito ravnanje Darsa," so med drugim zapisali v pismu. "Od vseh nas, medijev in policije ste bili obveščeni o številnih okoliščinah, zaradi katerih z družbo Žonta sploh ne bi smeli poslovati, zlasti pa je ne bi smeli izbrati za izvajalca del po Javnem pozivu zainteresiranim ponudnikom storitve odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali, avgusta 2018. Vsi izmed podpisanih smo opravili vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bil ponudnik izbran in ugotovili smo, da je za namen pridobitve posla za Dars predložil očitno prirejeno oziroma celo ponarejeno dokumentacijo. Poleg tega pa s kršitvami nadaljuje tudi po sklenitvi pogodbe (saj se na primer izdaja za Dars in izdaja neupravičeno visoke račune), o čemer vas prav tako redno obveščamo," pišejo v protestnem pismu. Naj ukrepajo, pozivajo tako vodstvo, strokovne komisije, pravne službe in vse ostale pristojne, na katere so bili v preteklosti že naslovljeni številni pozivi, iz katerih so izhajale kršitve na strani družbe Žonta. "Gre za več kot očitne nepravilnosti ponudbene dokumentacije, ki bi jih ob skrbnem pregledu morali opaziti, zaradi česar vaše sklicevanje na čakanje izida v kazenskih postopkih zoper izbranega ponudnika nikakor ni upravičeno," opozarjajo na malomarnost pri pregledu ponudb, ki vsebujejo celo podatke o napačnih zakonitih zastopnikih družbe. Kot podpisniki pogodb se namreč pojavljajo direktorji, ki so to funkcijo nastopili šele več mesecev po datumu domnevne sklenitve pogodbe.