Od deklice s smetišča do uspešne podjetnice

Ana Kolar je uspešna celjska podjetnica, ki vodi podjetje s petimi zaposlenimi. Ima lepo hišo, tri sinove in partnerja. A njena zgodba se začenja v revščini, kakršno si le stežka zamislimo. Starša sta bila hlapec in dekla, odvisna od socialne podpore in dobre volje bogatašev. Živeli so v skromni hišici, vso notranjo opremo so dobili na bližnjem smetišču.

A če kdo pričakuje zagrenjeno sogovornico, ki se sramuje svojega otroštva, se moti. Kot je Ana Kolar pripovedovala za rubriko Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A, se iz svojega otroštva ne spomni revščine in pomanjkanja, pač pa občutka svobode in nenehnih možnosti za napredek. "Če bi me le drugi pustili na miru in me ne bi zasmehovali – mene in mojih staršev –, bi imela res lepo otroštvo. Meni ni nihče ničesar prepovedoval, mi zapovedoval, dovoljeno mi je bilo odkrivati svoj svet, se učiti na napakah. A okolica je bila pogosto kruta do mene," začenja svojo pripoved.

"Ogromno stvari sem si lahko prinesla s smetišča, imela najlepše stvari. Meni je smetišče dalo ogromno dobrega. Če me drugi ne bi poniževali, bi bilo meni to nekaj dobrega, pozitivnega." FOTO: Osebni arhiv Ane Kolar icon-expand

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je takrat 40-letni ženski in 60-letnemu moškemu rodila hčerka. "Moja starša sta bila že v letih, ko sta se spoznala, sploh za očeta so sklepali, da ne bo nikoli imel otrok. Oba sta bila otroka vojne, oče se je rodil leta 1914, mama leta 1933, oba sta zgodaj izgubila starše, v otroštvu nista okusila nobene topline. In sta šla že v mladosti služit k bogatašem. Tam je bilo pomembno le delo, tako da se nista nikoli naučila niti brati niti pisati," opisuje.

Ana Kolar s svojima staršema. Ko se je rodila, je imela njena mama 40, oče pa 60 let. FOTO: Osebni arhiv Ane Kolar icon-expand

Oče je od enega svojih gospodarjev prejel majhno parcelo, na kateri je – kot je pač vedel in znal – postavil hiško: "Tu je šlo za dve sobici, nekaj je bilo lesenega, nekaj zidanega s cementno opeko. Bilo je mrzlo, majhno, nizko. Spomnim se, da je malo večji človek le težko vstopil skozi vrata. In ta so se komaj lahko imenovala vrata. Bilo je polno špranj, pihalo je, zakleniti se jih sploh ni dalo." Vso notranjo opremo so dobili z bližnjega smetišča. "Imela sem najlepše zavese v vasi, zagotovo. Tudi igrače ... teh sploh ne bi imela, če jih ne bi našla na smetišču," pove z nasmehom na obrazu. Smetišče, kakšnih 6 kilometrov oddaljeno od skromnega doma, je malo deklico iz dneva v dan učilo življenjske lekcije. Nekega dne je našla banjo in jo že kar videla v hiši, kako se brezskrbno kopa v topli vodi. Banja je bila pretežka za njeno otroško telo, v hiši sploh ni bilo tekoče vode. A to je ni ustavilo. "Če sem jaz hotela to banjo, sem morala zelo ciljno delovati. Meter za metrom sem jo spravljala domov, malo s samokolnico, malo sem jo vlekla in naposled sem jo nekako dobila domov. Tam sem jo obzidala, ker sem videla, kako imajo to drugje. In nato sem, ker v hiški nismo imeli vodovoda, uredila odtok. Uporabila sem zračnice od kolesa, stene so bile tako tanke, da sem jih z lahkoto prebila. In sem grela vodo, se kopala v svoji banji in uživala," nazorno opiše.

Iz otroštva ima le malo fotografij. Doma niso imeli fotoaparata, pred objektiv so stopili le ob posebnih priložnostih. icon-picture-layer-2 1 / 7

Bila je radovedna deklica, željna znanja, zato je s smetišča redno nosila tudi knjige in se učila. Šolo je imela rada in bila je uspešna učenka, a zaradi družinskih okoliščin je bilo jasno, da se bo po osnovni šoli zaposlila, začela služiti denar in prispevala v družinski proračun. A ko je pri 21 letih rodila sina, poleg tega pa je negovala nepokretnega očeta, ki je medtem opešal, je sklenila, da zmore še več: "Ko je bilo na kupu največ zadev, je v meni najbolj zrastlo zavedanje, da moram nekaj narediti, da bo bolje za vse nas. Ves čas sem si želela boljših razmer, želela sem si pomagati doma, vsem omogočiti, da bi bolje živeli. In hkrati sem vedela, da me ne bo nihče rinil v ospredje, da sem za ves napredek odgovorna sama. Tako sem šla in se vpisala v srednjo šolo." V treh letih je končala štiriletni program. Učitelje je morala na začetku kar precej prepričevati, naj ji omogočijo hitrejše učenje in ocenjevanje, saj se ji mudi zaključiti. Nato se je vpisala še na mariborsko Ekonomsko-poslovno fakulteto. "Če nimaš zaledja, si ne moreš reči: 'Nič hudega, če mi ne uspe, bom pa drugače preživela.' In moraš pač vztrajati. V čemer ni nič narobe, kot vidim zdaj, nekatere uspehe lahko dosežeš samo, če vztrajaš," pravi.

"Ves čas sem si želela boljših razmer, želela sem si pomagati doma, vsem omogočiti, da bi bolje živeli. In hkrati sem vedela, da me ne bo nihče rinil v ospredje, da sem za ves napredek odgovorna sama." FOTO: Osebni arhiv Ane Kolar icon-expand

Danes Ana vodi svoje podjetje. Deček, ki ga je rodila pri 21, je eden od petih zaposlenih v njem. Pomagajo podjetjem pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz javnih razpisov. V posel je pretvorila storitev, ki jo je pred desetletji potrebovala sama, a ker ni bilo nikogar, ki bi ji pomagal, se je naučila. Skupaj s partnerjem in tremi sinovi živi v hiši na podeželju. "Zdaj mi veliko pomeni, ko topla voda teče iz pipe, ko je toplo pozimi – stopiš noter, ne glede na to, v kateri prostor greš. Vem, da bi znala preživeti tudi brez tega, a zelo cenim, da vse to imam," pravi. In s sabo nosi ljubezen do zemlje, ki jo je razvila, ker kot otrok revščine ni imela prijateljev in je dneve preživljala sama, zunaj: "Preizkušala sem razna semena, opazovala, kaj bo zrastlo, s tem sem imela veliko veselja. Cenila sem to, da imamo domačo hrano, da jo znam sama pridelati. Starša me pogosto nista razumela – jaz sem sadila, onadva pa sta včasih pulila sadike iz zemlje, nista želela, da kar vse povprek raste," se nasmehne.

Svoje tri sinove vzgaja z mislijo na to, koliko ji je kot otroku pomenila svoboda in učenje na lastnih napakah. FOTO: Osebni arhiv Ane Kolar icon-expand