Deset let dolga bitka s sodnimi mlini zaradi osmih sadik konoplje še ni končana

Janko Pirc v trgovinici v središču Brežic prodaja tisto, kar bi ga pred natanko sedmimi leti skoraj stalo prostosti. Njegov greh, osem sadik konoplje, ki jih je leta 2012 na domačem vrtu posadil za zdaj že nekdanjo partnerico, ki trpi za multiplo sklerozo in takrat dveletnega sina, sladkornega bolnika. "Lajšala bi simptome oziroma stranske učinke diabetesa tipa 1," je povedal Pirc.

Razlog, ki mu je kasneje prikimalo tudi vrhovno sodišče, in leta 2016 je bil Pirc oproščen vseh obtožb. A je boj s sodnimi mlini že terjal svoj davek, z ženo se je razšel, pravi, s sinom nima stikov. "Kar je najhujše, uničili so mi družino, uničili so me kot živega človeka in moje dostojanstvo. In jaz sem po oprostilni sodbi začel iz nič. Oziroma ne iz nič, iz minusa," je še dodal Pirc.