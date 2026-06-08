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Od dveh najetih pisarn do mednarodne akademske zgodbe: FUDŠ praznuje 20 let

Ljubljana, 08. 06. 2026 15.23 pred 18 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Ko danes mladi izbirajo fakulteto, ne iščejo več le diplome. Iščejo študij, ki jim omogoča razvoj kariere, prilagodljivost, praktične izkušnje in znanja, uporabna tudi po zaključku študija. Prav zato je FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije v zadnjih 20 letih zrasel v eno najbolj prepoznavnih sodobnih družboslovnih fakultet v Sloveniji.

Ob jubilejni 20-letnici fakulteta ne praznuje le dveh desetletij delovanja, temveč predvsem generacije študentov, raziskovalcev in alumnov, ki danes uspešno delujejo v medijih, gospodarstvu, javni upravi, raziskovanju, digitalnih komunikacijah, psihosocialnem svetovanju in drugih področjih sodobne družbe.

Fudš nova gorica prihod študentov 2026
Fudš nova gorica prihod študentov 2026
FOTO: Arhiv naročnika

Od drznega začetka do sodobne fakultete

FUDŠ je nastal leta 2006 kot ideja skupine mladih akademikov, ki so želeli ustvariti drugačno družboslovje – bolj odprto, interdisciplinarno in povezano z realnim življenjem.

Glavni motiv za ustanovitev fakultete je bila namera po razvoju drugačnega družboslovja, takšnega, ki bo družbeno dogajanje preučevalo na celovit način, ob preseganju obstoječih disciplinarnih delitev, ob jubileju poudarja eden od nekdanjih ustanoviteljev fakultete, prof. dr. Matevž Tomšič.

Začetki niso bili enostavni. Prvi sestanki so potekali skoraj improvizirano, fakulteta pa je začela delovati v dveh najetih pisarnah v Novi Gorici. Kljub številnim opozorilom, da je projekt prezahteven, so ustanovitelji vztrajali.

Danes ima FUDŠ študijske programe na vseh stopnjah študija, sodobne prostore v Ljubljani in Novi Gorici, številna mednarodna sodelovanja ter vedno več študentov, ki želijo študij prilagoditi svojemu življenjskemu tempu.

Študenti fudš poslušajo predavanje v učilnici
Študenti fudš poslušajo predavanje v učilnici
FOTO: Arhiv naročnika

Predavanja sem gledala tudi po službi

Ena ključnih prednosti fakultete ostaja prilagodljivost študija. FUDŠ je bil med prvimi v Sloveniji, ki je razvil sodoben hibridni model izobraževanja, saj študentom omogoča spremljanje večine predavanj in vaj tudi na daljavo. Poleg sprotnega spremljanja imajo študenti tudi možnost ogleda posnetkov predavanj in vaj za nazaj, kar jim omogoča še večjo fleksibilnost pri organizaciji študija.

Ker sem ob študiju ves čas delala na različnih projektih in hkrati gradila svojo karierno pot, mi je veliko pomenilo, da sem lahko študij prilagodila svojemu življenjskemu tempu. Na FUDŠ nikoli nisem imela občutka, da moram izbirati med izobraževanjem in kariero – oboje sem lahko razvijala vzporedno, poudarja Vesna Ponorac, ki zaključuje magistrski študij psihosocialnega svetovanja na FUDŠ.

Študentom je namreč na voljo paket Study+ Support, ki vključuje dostop do Zoom predavanj in vaj ter njihovih posnetkov skozi celotno študijsko leto, tehnično in administrativno podporo ter dodatne vsebine za razvoj kompetenc in načrtovanje karierne poti.

Takšen način študija je posebej dragocen za študente, ki ob študiju že delajo, opravljajo prakso, imajo družinske obveznosti ali prihajajo iz različnih delov Slovenije in tujine.

Skupina študentov fudš v novi gorici pred izpitom
Skupina študentov fudš v novi gorici pred izpitom
FOTO: Arhiv naročnika

Več kot le diploma

Na FUDŠ poudarjajo, da sodoben študij ni več zgolj pridobivanje formalne izobrazbe, temveč razvoj kompetenc, kritičnega razmišljanja, komunikacijskih sposobnosti in razumevanja sodobnih družbenih sprememb.

Dodiplomski programi vključujejo praktične projekte, sodelovanja s podjetji, terensko delo in neposreden stik s prakso. Magistrski študij nadgrajuje analitične in strateške kompetence, doktorski programi pa omogočajo aktivno vključevanje v znanstveno-raziskovalno in mednarodno akademsko okolje.

Pomemben del identitete fakultete ostaja tudi oseben pristop do študentov. Na FUDŠ želijo ustvarjati okolje, kjer lahko vsak študent razvija svoje interese, cilje in potenciale ter ob tem dobi podporo na svoji študijski poti. Velik poudarek namenjajo tudi vseživljenjskemu učenju, kar bodo ob vstopu v novo razvojno obdobje podkrepili z razvojem mikrodokazil in drugih krajših oblik izobraževanja.

Ljubljana ob 20-letnici FUDŠ v središču mednarodnih razprav

Da je FUDŠ danes tudi mednarodno prepoznana akademska institucija, je pokazala letošnja mednarodna konferenca Global Social Nexus 2026, osrednji jubilejni dogodek ob 20-letnici fakultete.

Konferenca je v Ljubljano pripeljala raziskovalce, profesorje, predstavnike institucij, medijev in doktorske študente iz 23 držav ter slovensko prestolnico za dva dni postavila v središče razprav o prihodnosti demokracije, medijev, mladih in sodobne družbe.

Posebno pozornost je pritegnilo gostovanje svetovno priznanega politologa in sociologa politične kulture Christiana Welzla z Leuphana University of Lüneburg, enega vodilnih raziskovalcev demokracije in družbenega razvoja v Evropi.

Okrogle mize o prihodnosti visokega šolstva, vplivu digitalnega okolja na mlade, preprečevanju radikalizacije ter vlogi medijev in demokracije pa so dodatno potrdile ambicijo fakultete, da ostaja prostor sodobnih družbenih razprav in mednarodnega dialoga.

Fakulteta z jasnim pogledom naprej

Čeprav je FUDŠ po evropskih akademskih merilih še vedno mlada institucija, je v dveh desetletjih ustvarila močno akademsko skupnost, razvil raziskovalne projekte in vzpostavil študijsko okolje, ki povezuje znanje, fleksibilnost in sodobne potrebe družbe.

Fakulteta je postala prepoznavna in respektabilna akademska ustanova. Če smo pred dvajsetimi leti verjeli, da se bo to zgodilo, lahko danes to vidimo na lastne oči. Izkazalo se je, da je bila njena ustanovitev zadetek v polno, pravi prof. dr. Matevž Tomšič.

V središče našega dela postavljamo študenta kot celostno osebnost, ki pridobljene kompetence pretvarja v uporabne rešitve za ljudi, organizacije in skupnosti. Naša zaveza ostaja, da to usmeritev krepimo tudi v prihodnje. To bomo uresničevali z aplikativnim, fleksibilnim in podpornim študijem, mednarodno, interdisciplinarno in medkulturno odprtostjo ter razvojem novih izobraževalnih vsebin, ki odgovarjajo na potrebe sodobne družbe. Verjamemo, da je prav takšno izobraževanje ključno za osebnostno rast, kritično mišljenje, strokovno samozavest in odgovorno delovanje v hitro spreminjajočem se svetu, ob 20-letnici poudarja dekanja FUDŠ, izr. prof. dr. Petra Kleindienst.

Zaposleni fudš
Zaposleni fudš
FOTO: Arhiv naročnika

Informativni dan

Vse, ki razmišljajo o nadaljevanju študijske poti, na FUDŠ vabijo na online informativni dan za vse stopnje študija, ki bo v torek, 9. junija 2026, ob 17. uri.

Udeleženci bodo lahko spoznali študijske programe, način dela, možnosti hibridnega študija ter pridobili vse informacije o vpisu in študentskem življenju.

Več informacij je na voljo na:

www.fuds.si

 

Naročnik oglasne vsebine je FUDŠ

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