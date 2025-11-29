Od garaže do svetovnega uspeha: Žan Šude premagal konkurenco

Notranja oprema na mega jahtah, funkcionalni koktajli, inovativni izdelki za nego lasišča, živila za obdobje dojenja in naboji za zračne puške. Kaj je skupno vsem? Slovensko znanje in poslovna žilica sta se pomerila na tekmovanju Mladi podjetnik leta. Čeprav vsi pišejo uspešne poslovne zgodbe, je lahko zmagovalec le eden. Kdo je prepričal komisijo? V manj kot štirih letih je Žan Šude iz garaže zgradil poslovno zgodbo, ki se danes prodaja na vseh celinah. Podjetje 36-letnika izdeluje naboje za zračne puške pod svojo blagovno znamko, ukvarja pa se tudi z zaščito kovin in izdelavo drugih drobnih delov.