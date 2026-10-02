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Slovenija

Od gora do vinogradov: 200-kilometrska razglednica

Ljubljana, 02. 10. 2026 20.33 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Evropsko kolesarsko prvenstvo

Ena največjih zvezd prvenstva pa bo Slovenija. Načeloma namreč kolesarstvo velja za šport, ki je turizmu posebej zanimiv. Če so le organizatorji dovolj spretni, namreč gledalcev ne navduši le tekma, ampak tudi okolica. So torej izbrali traso, ki pelje kolesarje tudi mimo lepih krajev?

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