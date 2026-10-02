Slovenija
Od gora do vinogradov: 200-kilometrska razglednica
Ena največjih zvezd prvenstva pa bo Slovenija. Načeloma namreč kolesarstvo velja za šport, ki je turizmu posebej zanimiv. Če so le organizatorji dovolj spretni, namreč gledalcev ne navduši le tekma, ampak tudi okolica. So torej izbrali traso, ki pelje kolesarje tudi mimo lepih krajev?
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.