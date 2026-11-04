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Grozila jim je likvidacija, sedaj poslujejo z dobičkom

Škofja Loka, 04. 11. 2026 20.15 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Danica Jovanović
Škofjeloško invalidsko podjetje CSS

Dobiček, zadovoljni zaposleni in načrti za prihodnost. Škofjeloško invalidsko podjetje CSS, ki mu je še pred dvema letoma grozila likvidacija, sedaj piše uspešno zgodbo. Po boju zaposlenih in sindikatov ter nato državni pomoči in dokapitalizaciji je podjetje preživelo in zaživelo na novo.

Če je še pred slabima dvema letoma kazalo, da bo invalidsko podjetje CSS zaradi slabih poslovnih rezultatov za vedno zaprlo svoja vrata, je danes slika precej drugačna. Po boju zaposlenih in sindikatov, prihodu novega vodstva, novih naročilih in 800 tisoč evrov vredni dokapitalizaciji podjetje danes posluje z dobičkom.

"Imamo tudi novo štanco in dali smo tudi novo podajalno. Lažje delamo, manj se matramo in je bolje," je povedal 35 let zaposleni v CSS IP Janez Cankar.

Danes je vzdušje precej drugačno. Med 42 zaposlenimi vladata ekipni duh in pripadnost.

Da so se zaposleni v težkih časih še bolj povezali, potrjuje tudi sodelavka Nevenka Trogarlič, ki je v podjetju zaposlena 15 let. "Zdaj je ta pripadnost bolj izrazita, ker smo skupaj stopili. Mislim, da smo se res pokazali kot prava ekipa, da bomo imeli svetlo prihodnost in da bo še naprej tako, kot je," je dejala.

Podjetje posluje z dobičkom, krivulja poslovanja je v dveh letih precej poskočila.

"Leto 2025 smo zaključili z milijonom 648 tisoč evrov prihodka od prodaje in s 16 tisoč evri dobička," je povedala direktorica CSS IP Mariana Karla Rebernik.

"Zadovoljna sem, da se je tako končalo, kot se je. Kot je kazalo, da bomo šli vsi na svoje strani, se je potem lepo razpletlo," je dejala Trogarlič.

Dobri rezultati se kažejo tudi v povečanem obsegu naročil.

"Glede na našo novo opremo in kupce, ki se vračajo, imamo zdaj nekako od 20 do 25 odstotkov več naročil kot v istem obdobju lani," je pojasnil vodja proizvodnje in kakovosti Željko Bartolič.

Zaposleni zaradi dobrih rezultatov optimistično zrejo tudi v prihodnost. "Poslovni partnerji nam zaupajo in za zdaj nismo izgubili niti enega. Dobivamo nove," je povedala Rebernik.

Še letos pa bodo zaradi povečanega obsega dela zaposlili tudi tri nove delavce.

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Škofja Loka invalidsko podjetje gospodarstvo dokapitalizacija CSS

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KOMENTARJI2

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TITO50
04. 11. 2026 21.01
Nebi pa napisali kdo jih je rešil, je narobe ker jih niso desnuharji ?
Odgovori
0 0
Victorinox
04. 11. 2026 20.30
Čudovita novica. Še več takih in pozitivnih.
Odgovori
0 0
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