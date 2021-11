Od Hitlerčkov, fašistov, do beračev – vse to slišijo tisti, ki preverjajo PCT

Eden takšnih primerov je bil tudi na Upravni enoti Ajdovščina, kjer smo se pogovarjali z načelnico Karmen Ražem. Gre za posnetek izpred nekaj tednov, kjer je načelnica tri obiskovalce prosila, da si nadenejo maske. Sledilo je besedno obračunavanje, ko jih je ena izmed obiskovalk zmerjala z besedami "Hitlerčki in fašisti". Kljub temu, da jih je načelnica skušala pomiriti, ni zaleglo. Storitev na upravni enoti so kljub temu lahko opravili, zatem je primer prevzela Policija.

Najhuje je bilo na bencinskem servisu, kjer je ena izmed udeleženk te iste skupine napadla mladega zaposlenega, ga zmerjala in se več minut tudi drla nanj. Vse to je posnela in objavila.

Načelnica upravne enote: "To se dogaja ves čas pri njej in prepričana sem, da gospa išče samo svojih pet minut. Jaz samo želim, da ljudje tisto malo, kar se od njih zahteva, prosi, spoštujejo, samo to, ni nujno, da so cepljeni, jaz razumem, da se kdo ne želi cepiti, ampak tisto malo, dati masko gor, ko prideš v javni prostor, pa res ne bi smel biti problem."

Kar se tiče napada na mlajšega zaposlenega na bencinskem servisu, je načelnica nad takšnim nivojem komunikacije šokirana:

"Sem se zgrozila, ne vem, kakšen mora biti človek, ali je to sploh človek, če enemu mlademu fantu, nič krivemu, niti ne odgovornemu, nič, si upa reči take besede, to je grozljivo, dobesedno razčlovečenje. Ona ga je res poniževala in da se to dogaja v 21. stoletju, je groza."