Kdo bo prevzel odgovornost zaradi ukrepov in nedostopnosti zdravstva?

Zagovornica pacientovih pravic na Dolenjskem, Zlata Rebolj, opozarja, da so razmere v zdravstvu vedno slabše za paciente in ostale državljane, ki po njenem mnenju postajajo vedno bolj vdani v usodo in se posledično ne pritožujejo. "Pacienti prepogosto povedo, da ne bodo nadaljevali postopka, ker se bojijo, da bodo naslednjič obravnavani še slabše, ali pa ne vidijo pomena, ker se nič ne spremeni," pravi Reboljeva, ki je v prvem valu epidemije zaznala izrazito povečano število pritožb. Kot pove, se pacienti najpogosteje pritožujejo nad nedostopnostjo izbranega osebnega zdravnika. "Še vedno je preveč izvajalcev zdravstvenih storitev, ki se ne odzivajo na telefonske klice in ne odgovarjajo na elektronsko pošto. Predvsem pacienti, ki niso vešči pri uporabi moderne tehnologije ali pa je nimajo možnosti uporabljati, se pritožujejo nad nedosegljivostjo osebnih izbranih zdravnikov po telefonu," opozarja.

Od začetka epidemije do danes je prejela 25 prijav v povezavi z obravnavo bolnika s covidom-19. "V dveh primerih je bil uveden postopek po Zakonu o pacientovih pravicah, drugo je ostalo pri prijavi in želji, da nas pacienti seznanijo, kaj se dogaja." Glavna težava so nedostopnost izvajalcev zdravstvenih storitev, čakanje na pregled pred vrati ustanov oziroma pod milim nebom.

Na vprašanje, katere so hujše kršitve, Reboljeva navaja primer pacienta, ki je umrl med čakanjem na izvide testiranja. Svojci se sicer uradno niso pritožili, so pa zastopnici razkrili, da je njihov sorodnik svojega osebnega zdravnika po telefonu obvestil, da ima bolečine v prsih in oteženo dihanje, v ambulanti pa so ga poslali na testiranje na novi koronavirus. "Izvidov bolnik ni dočakal, po smrti pa se je pokazalo, da ga je doletel akutni miokardni infarkt," je dejala Reboljeva. "Vse preveč pozornosti posvečajo koroni, kot da drugih bolezni ne bi bilo. Stroka in odločevalci bodo morali odgovoriti in prevzeti odgovornost za škodo, ki jo bodo utrpeli pacienti na zdravju zaradi ukrepov in nedostopnosti do zdravnikov," opozarja in dodaja, da je obravnavala več podobnih pritožb, in sicer v skoraj vseh starostnih skupinah.

Zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani Duša Hlade Zore prav tako v letošnjem letu opaža več pritožb. "To sem zaznala že konec meseca maja in v juniju. Kasneje v avgustu, septembru, oktobru in novembru pa je število še naraslo," pravi Hlade Zoretova in izpostavlja naslednje pogostejše pritožbe: pacienti si ne morejo najti novega izbranega zdravnika, potem ko se je prejšnji upokojil ali zamenjal zdravstveno ustanovo, v kateri je bil zaposlen; dostop do izbranih zdravnikov na primarni ravni je otežen, močno so se podaljšale čakalne dobe v zobozdravstvu.

Na vprašanje, koliko pritožb pacientov se nanaša na odpovedi posegov in preiskav, Hlade Zoretova odgovarja:"Večina pritožb zaradi dolgih čakalnih dob se nanaša na čakanje na zobozdravstvene storitve. Odstotek pacientov, ki se pritožujejo zaradi podaljšanih čakalnih dob pri operativnih posegih in pregledih pri specialistih, je nižji, in to je po moji oceni zaskrbljujoče. Zdi se, da smo se ljudje že kar ‘sprijaznili’ s tem, da moramo dolgo čakati. Bolj je naraslo število pritožb, ko se pacienti pritožujejo, ker še niso bili obveščeni o novem datumu. Čakalne dobe so bile za nekatere zdravstvene storitve že prej predolge, in ne moremo zanikati, da bo vsako dodatno podaljšanje čakalnih dob vplivalo na zdravje prizadetih in družbe kot celote."

Pritožbe večinoma na račun nedostopnosti informacij

Olga Petrak, ki je ena od zastopnic pacientovih pravic na Celjskem, pa pravi, da se v času epidemije pacienti ali njihovi svojci manj obračajo na zastopnika, so pa zato tisti primeri, ko se obrnejo po pomoč zastopnika, toliko bolj boleči in kompleksni. "Najtežje so pogosto zadeve vezane na covidne paciente, za katere svojci nimajo informacij o dogajanju v bolnišnici. Ta problem se v SB Celje nemudoma uredi, in sicer svojce napotim tako na pristojno osebo za reševanje pritožb ali kar na strokovnega direktorja, ki takoj ukrepata. Zadnji primer je bil, da so svojce osebno povabili na pogovor, da so jim predstavili celovito sliko njihove mame," pojasnjuje Petrakova in dodaja, da je najbolj boleče takrat, ko pacienti umrejo."Ta situacija pa je v zdajšnjih časih nepredstavljiva. Odhod dragih, nepričakovan, brez slovesa, brez potrebnih informacij, truplo v plastični vreči in še in še – to svojce dodatno zlomi,"še opozarja.