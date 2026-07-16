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Od ideje do ceste: tvoj dizajn lahko postane pravi Lidl kolesarski dres

Ljubljana, 16. 07. 2026 09.56 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
LIDL

Lidl Slovenija z novim spletnim tekmovanjem "Oblikuj kolesarski dres" vabi vse navdušence kolesarstva in ustvarjanja k oblikovanju Lidl kolesarskega dresa, ki po veliki kolesarski dirki zaživi na cesti, saj zmagovalca čakata unikaten dres in cestno kolo Trek.

LIDL

Kolikokrat ste ob pogledu na peloton pomislili, da bi kakšen dres oblikovali bolje? Da bi izbrali drugačne barve, drznejši vzorec, dodali kanček svojega značaja? Lidl Slovenija takšno razmišljanje spreminja v resnično priložnost tega poletja. Na spletni strani dres.lidl-igra.si od 7. julija do 2. avgusta 2026 poteka tekmovanje "Oblikuj kolesarski dres", v katerem lahko vsak – ne glede na to, ali je izkušen kolesar ali zgolj ljubitelj lepega oblikovanja – ustvari svoj unikatni dizajn Lidl kolesarskega dresa.

Preprosto in zabavno oblikovanje

Za sodelovanje ne potrebujete oblikovalskih izkušenj ali posebnih programov. Na spletnem mestu vas pričaka intuitiven 3D urejevalnik dresa, v katerem izbirate barve, dodajate vzorce in nalepke ter dres vrtite in si ga ogledujete z vseh strani, dokler ni videti točno tako, kot ste si ga zamislili. Nalepke in vzorci so vaš "vajb": oblikujete lahko izgled, ki bi ga z veseljem videli v glavnini kolesarske dirke.

Vsak udeleženec lahko v času trajanja tekmovanja ustvari in odda en unikaten dizajn. A zaključek dizajna je šele začetek zgodbe.

LIDL

Glasovi skupnosti odločajo o finalistih

Po oddaji dizajna vsak udeleženec prejme svojo edinstveno povezavo, ki jo lahko deli z družino in prijatelj ter na družbenih omrežjih. Vsak obiskovalec spletnega mesta lahko glasuje za katerikoli dizajn, glasovanje pa poteka ves čas trajanja tekmovanja. Prav tu se pokaže moč skupnosti: dizajni, ki navdušijo največ ljudi, si priborijo pot naprej.

Po zaključku glasovanja se deset dizajnov z največ glasovi uvrsti v finale. Med finalisti nato zmagovalca izbere strokovna komisija, ki jo sestavi Lidl Slovenija. Komisija pri odločitvi upošteva ustvarjalnost in izvirnost dizajna, skladnost z vrednotami blagovne znamke Lidl, estetsko kakovost in kolesarsko ustreznost dizajna, kot dodatno merilo pa tudi število zbranih glasov. Zmaga torej ni zgolj tekma v priljubljenosti, temveč na koncu prepriča celovita kakovost dizajna.

Nagrada, ki obrne vsako kolesarsko glavo

Glavna nagrada je sanjska kombinacija za vsakega ljubitelja kolesarstva. Zmagovalec prejme svoj unikatni Lidl kolesarski dres, personalizirano potiskan z lastnim zmagovalnim dizajnom; torej dres, ki ga ne bo nosil nihče drug na svetu. Poleg tega pa domov odpelje tudi novo cestno kolo Trek Émonda ALR 5.

Zmagovalni dizajn tako dobesedno zaživi na cesti: iz digitalnega osnutka na zaslonu postane pravi dres, ki ga zmagovalec obleče na svojem novem Trek kolesu.

LIDL

Kdo lahko sodeluje?

V tekmovanju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sodelovanje je brezplačno, nakup izdelkov pri Lidlu Slovenija pa ni pogoj za sodelovanje. Edino, kar potrebujete, je nekaj minut časa, dostop do spleta in dobro idejo.

 

Ustvarjalnost se splača

S tekmovanjem "Oblikuj kolesarski dres" Lidl Slovenija spodbuja ustvarjalnost skupnosti in dokazuje, da se dobra ideja lahko utrne komurkoli, naj bo to navdušen rekreativec, oblikovalski talent ali nekdo, ki preprosto ve, kaj mu je všeč.

Vse podrobnosti, pravila tekmovanja in 3D urejevalnik so na voljo na spletni strani dres.lidl-igra.si.

 

Čas za oddajo dizajnov teče do 2. avgusta 2026 do 23.59 ure. Izberi barve, dodaj vzorce in ustvari dres, ki obrača glave, ker lahko prav tvoj dizajn že to jesen zaživi na cesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

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