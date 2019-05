Od igranja s plastificiranimi listki do prototipa strateške družabne igre

Štiri dijakinje, ki se jim je nato pridružil še sošolec, so pod vodstvom mentorja razvile in izdelale igro Beezness. Gre za strateško družabno igro, ki promovira čebelarstvo in podjetništvo. Igralci se v njej namreč prelevijo v čebelarje, ki skušajo s svojimi čebelami na trgu prodati svoj med. Za zmago tako ni dovolj biti le dober čebelar, ampak tudi dober oziroma najboljši podjetnik.

Slovenski dijaki so že večkrat dokazali, da spadajo v svetovni vrh, tako po pridobljenem znanju kot inovativnosti. Živ dokaz za to so tudi dijakinje in dijak Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane, ki so zasnovali in razvili strateško družabno igro Beezness. Igra je nastala v okviru projektne naloge, s katero želijo učitelji spodbuditi ustvarjalnost dijakov. Pri projektu so sodelovale štiri dijakinje, Majain Anamarija, ki sta prevzeli promocijo, ter Leain Manca, ki sta bili zadolženi za grafično podobo. Na koncu se jim je pridružil še Tjaž. Kot je povedal njihov mentor Marko Weilguny, je bila osnova igre nekako začrtana, dijakinje pa so nato morale igro razviti, preveriti, kako se igra, testirati in preučiti materiale, najti ideje, kako kakšno stvar prilagoditi, poenostaviti, spremeniti. Grafično podobo igre so dijakinje naredile same, vse štiri namreč obiskujejo tudi krožek grafičnega oblikovanja, pri katerem sodeluje tudi Nina Malovrh, profesionalna oblikovalka in nekdanja dijakinja, ki jim je včasih tudi svetovala. Ideje in delo pa so dekleta opravila sama.

Igra je primerna za starost 12 let in več. FOTO: Damjan Žibert

Dijakinje so se morale veliko stvari naučiti tudi o čebelarstvu, saj igra temelji prav na omenjeni temi. Na srečo imajo na šoli kar nekaj čebelarjev, zato so za nasvete vprašale enega od učiteljev, čebelarja, ki jim je razložil vse o boleznih čebel in vremenskih pojavih, ki vplivajo na proizvodnjo medu. "Treba je bilo kar precej raziskovati," pritrjujejo in dodajajo, da je eden od ciljev igre tudi ta, da se ljudje seznanijo z življenjem čebel in čebelarstvom. Ker pa so nekatere stvari v igri poenostavljene – življenje je namreč bistveno bolj kompleksno, kot ga lahko prikažeš v družabni igri, so se odločili, da v škatlo poleg navodil za igranje igre dajo tudi predstavitev čebel in čebelarstva, da se tako tudi nekako opravičijo za vse poenostavitve, ki so jih naredili v igri. Ta je sicer nastajala sedem mesecev, od oktobra lani do aprila letos. "Ko smo se lotili zadeve, si nismo niti jaz niti punce predstavljali, koliko dela zahteva taka stvar. Vse skupaj je bilo zelo intenzivno in naporno in vedno znova sem bil presenečen, kako so raziskale zadevo. Resnično so presegle vsa pričakovanja," je ponosno povedal Weilguny in dodal, da so vso stvar nato poskušali nadgraditi. "Ker je bila zadeva dovolj zrela, smo se odločili, da poskušamo vse skupaj sfinancirati. Imeli smo srečo, da so nas začeli klicati ljudje, ki imajo dejansko izkušnje s takimi stvarmi, in nam svetovali." "Najprej bi z igro radi seznanili ljudi. Vsi se namreč še učimo, kaj sploh obstaja in kako pridemo zraven," je dodal Tjaž.

Strateška družabna igra Beezness združuje čebelarstvo in podjetništvo. FOTO: Damjan Žibert

Predstavitev igre so na družbenih omrežjih in svetovnem spletu začeli na svetovni dan čebel, 20. maja, in interesa je bilo veliko, "zato nam je bilo prav malo žal, da ni bilo že mogoče, da bi ljudje projekt podprli, tako da smo zdaj pripravili listo, na katero se lahko zainteresirani prijavijo, da bodo takoj obveščeni, še preden bo kampanja uradna," sporočajo. Sicer pa je odziv tistih, ki so igro že videli, odličen. "Sošolci so bili navdušeni, da smo se lotili takega projekta," je povedala Lea. Trenutno imajo izdelan le prototip, ki ga skrbno varujejo, saj še preučujejo in raziskujejo tehnološke stvari, da bodo lahko izpopolnili igro in materiale. Naročenih imajo že pet kompletov, da bodo igro lahko predstavili širši javnosti, ki jo bo lahko tudi preizkusila. Igro so začeli razvijati in testirati s plastificiranimi papirčki. Zdaj so prišli do prototipa, kmalu pa bodo imeli v rokah pravi komplet, so razložili.

FOTO: Damjan Žibert

Kako se igra? Igra je razdeljena tako, da poteka pet let, vsak krog je eno leto, ki ima različne faze. Na začetku vsakega leta je dražba, ki je slepa dražba. Na igralni plošči je pri slepi dražbi vedno ena karta več, kot je igralcev. Gre pa za uporabne kartice, ki ti lahko pomagajo, npr. recepti, promotorji, tovornjak … Te kartice se vsako leto odkriva in so različne. Potem vsak igralec skrivoma na svoji plošči, ki jo ima za dražbo, pove, koliko bi dal za vsako od teh kartic, ki so na plošči. Tisti, ki da največ, dobi kartico. In te kartice pomagajo razvijati njegovo znamko (začneš z nič, bolj ko razvijaš, dražje prodajaš svoje izdelke). Na naslednji stopnji kupuješ stroje, lahko dodajaš shrambe in najemaš prodajalce. In vse to ti pomaga, da imaš možnost kaj početi. Da stočiš med, ki ga čebela prinese, moraš imeti strojno moč in da ga prodaš, moraš imeti prodajno moč. Potem spet skrivoma razporejaš čebele. Če si sam na enem polju, dobiš eno dodatno kartico, če imaš pa večino, dobiš pa dodatno čebelo. Čebele lahko sicer tudi vsako leto kupuješ, da jih širiš.

Igro so razvili Tjaž, Maja, Lea, Anamarija in Manca, ki je ni na fotografiji. FOTO: Damjan Žibert