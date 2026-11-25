Zbrali smo nekaj uporabnih nasvetov za osvežitev doma in poiskali sedem ponudnikov slikopleskarskih storitev, barv in premazov po Sloveniji , ki vam lahko pomagajo od prvih idej do končnega rezultata.

Za opazno spremembo ni vedno potrebna velika prenova. Včasih zadostujejo premišljeno izbrani odtenki, kakovostna barva in dobro opravljeno slikopleskarsko delo. Toda kako izbrati pravo barvo, kaj storiti s poškodovanimi stenami in kdaj je bolje delo prepustiti strokovnjaku?

Barva, ki je čudovita v trgovini, je lahko doma videti povsem drugače

Pri izbiri barve se hitro zgodi, da nas na barvni karti navduši določen odtenek, na domači steni pa deluje precej drugače. Razlog je predvsem svetloba. Severni prostori so pogosto osvetljeni z nekoliko hladnejšo dnevno svetlobo, medtem ko lahko popoldansko sonce v prostorih z zahodno lego poudari toplejše tone. Pomembna je tudi večerna umetna osvetlitev.

Zato je dobro izbrani odtenek preizkusiti na manjšem delu stene in ga opazovati ob različnih urah dneva. Upoštevajte tudi barvo tal, pohištva in zaves, saj lahko isti odtenek ob različnih materialih ustvari povsem drugačen vtis.

Če želite natančno določen odtenek ali uskladiti novo barvo z obstoječo opremo, vam lahko pomaga mešalnica barv. V ljubljanskih Črnučah se podjetje Tinting d.o.o. ukvarja z mešanjem in niansiranjem barv po izbranem odtenku. Njihova ekipa ima več kot 25 let izkušenj na tem področju, kupcem pa lahko svetuje tudi glede ustrezne priprave površin.

Poleg klasičnih zidnih barv imajo v ponudbi dekorativne barve in premaze San Marco, s katerimi je mogoče doseči žametne, svilnate ali kovinske učinke. Takšne rešitve so zanimive predvsem za posamezne poudarjene stene, kjer želimo poleg barve ustvariti tudi posebno teksturo.

Ni pomemben samo odtenek, ampak tudi vrsta barve

Ko najdemo pravo barvno kombinacijo, nas čaka še ena odločitev: kakšno barvo sploh potrebujemo?

Za manj obremenjene stene v spalnici ali dnevni sobi je pogosto dovolj kakovostna notranja zidna barva. V hodnikih, otroških sobah in drugih prostorih, kjer se stene pogosteje umažejo, pa je vredno razmisliti o pralnih premazih, ki omogočajo lažje odstranjevanje madežev. Pri tem preverite deklarirano odpornost proti mokremu drgnjenju, saj vse barve, označene kot pralne, ne prenesejo enakega čiščenja.

Pomemben je tudi zaključni videz. Mat barve praviloma manj poudarijo manjše nepravilnosti na steni, medtem ko lahko bolj sijoči premazi poudarijo teksturo in neravnine. Zato izbira ni vedno odvisna samo od želenega videza, temveč tudi od stanja površine.

V Celju lahko ustrezne materiale poiščete v Preboldu, kjer deluje Slikopleskarstvo Herman, Klemen Herman s.p. V okviru podjetja je odprta Trgovina IRA, v kateri ponujajo notranje barve, lake in slikopleskarske pripomočke. Na voljo so tudi mešalnica barv, barvne karte ter svetovanje pri izbiri materialov za različne površine.

S Klemenom Hermanom je povezano tudi podjetje Herman d.o.o., ki ima v Preboldu dolgoletno tradicijo in poleg slikopleskarske dejavnosti ponuja barve, lake in materiale za obnovo površin. Pri nakupu se je smiselno pozanimati tudi o ustreznem osnovnem premazu, saj se lahko potrebe sveže ometane stene precej razlikujejo od potreb površine, ki je bila že večkrat prebarvana.

Kaj pa, če bi stena poleg lepega videza bila tudi funkcionalna?

Zidna barva danes ni več namenjena samo spreminjanju videza prostora. S posebnimi premazi lahko del stene spremenimo v površino, po kateri pišemo, nanjo pritrjujemo magnete ali jo uporabljamo za projekcijo slike.

Predstavljajte si otroško sobo, v kateri lahko otrok riše neposredno po posebej pripravljeni steni, ali domačo pisarno, kjer imate zapiske in tedenske načrte vedno pred očmi. Takšna rešitev je lahko uporabna tudi v kuhinji, delovnem kotičku ali prostoru za ustvarjanje.

V spletni trgovini KUPI DOBRO, ki jo upravlja BRA.IN.TRADE, Branislav Čepin s.p. iz Ljubljane, so na voljo funkcijske barve za pisanje, risanje in magnetne površine. Med njimi so piši-briši premazi, barve za pisanje s kredo, magnetne podlage in projekcijski premazi.

Pri takšnih izdelkih je še posebej pomembno upoštevati navodila proizvajalca. Nekateri zahtevajo zelo gladko podlago, pri kombiniranju magnetnega in pisalnega premaza pa je treba upoštevati tudi pravilen vrstni red posameznih slojev.

Zakaj je priprava sten skoraj pomembnejša od samega barvanja?

Ko imamo izbrano barvo, bi se najraje takoj lotili dela. Toda tudi najkakovostnejši premaz ne bo ustvaril lepe površine, če so pod njim razpoke, neravnine ali slabo oprijeta stara barva.

Pred pleskanjem je zato treba pregledati stanje sten, odstraniti poškodovane sloje in po potrebi zapolniti razpoke. Pri neravnih površinah sledita kitanje in brušenje, nato pa ustrezen osnovni premaz. Šele na dobro pripravljeno in suho podlago nanašamo izbrano barvo.

Posebno pozornost zahtevajo vlažni madeži in plesen. Samo prekrivanje z novo barvo namreč ne odpravi vzroka težave. Pred pleskanjem je treba ugotoviti, od kod prihaja vlaga, odpraviti njen vzrok in površino ustrezno sanirati.

Če gre za manjšo osvežitev dobro ohranjenih sten, se pleskanja lahko lotite tudi sami. Pri večjih površinah, poškodovanih stenah ali zahtevnejših dekorativnih tehnikah pa je pogosto smiselneje najeti slikopleskarja.

Kdaj pleskanje prepustiti strokovnjaku?

Dober slikopleskar ne poskrbi samo za enakomeren nanos barve, ampak tudi za zaščito pohištva in tal, pripravo podlage ter natančno obdelavo robov in stikov. Prav ti detajli pogosto odločajo o tem, ali bo prenovljen prostor res videti urejeno.

Na območju Ljubljane sta za takšna dela med drugim na voljo AVPS, Andrej Lipovec s.p. iz Polja, ki se poleg beljenja in barvanja stanovanjskih prostorov ukvarja tudi z drugimi obnovitvenimi deli, ter FLACK d.o.o., kjer izvajajo pleskanje, kitanje in glajenje sten. Pri FLACK omogočajo tudi opravljanje ogleda prostorov in svetovanje glede izbire barv ter ustreznih postopkov.

Na Celjskem se lahko za izvedbo slikopleskarskih del obrnete tudi na že predstavljeni podjetji iz Prebolda. Slikopleskarstvo Herman, Klemen Herman s.p. poleg prodaje barv opravlja beljenje, pleskanje in pripravo sten, medtem ko Herman d.o.o. poleg ponudbe materialov izvaja tudi slikopleskarska dela.

Za nekoliko bolj izrazite dekorativne rešitve pa se lahko obrnete na Peter Debeljak slikopleskarstvo d.o.o. iz Cerknega. Poleg klasičnih slikopleskarskih in zaključnih del izvajajo tudi posebne stenske tehnike, med drugim imitacije kamna, lesa in betona. Njihove storitve so na voljo na območju Cerknega, Tolmina, Bovca in širše okolice.

Pri izbiri mojstra je dobro preveriti, ali ponudba zajema samo nanos barve ali tudi zaščito prostora, popravila poškodb, kitanje in brušenje. Tako se boste lažje izognili nepričakovanim dodatnim stroškom in poškodbam prostora.