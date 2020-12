Od januarja naprej na voljo 24-urna svetovalna linija za žrtve nasilja

Po nacionalni raziskavi je 56,1 odstotkov žensk v Sloveniji že doživelo eno od oblik nasilja po dopolnjenem 15. letu starosti. V skoraj 91 odstotkih primerov je bil povzročitelj moški.

Žrtve kakršne koli oblike nasilja lahko brez zadržka pokličejo na SOS telefon(080 11 55), ki je na voljo vsak delavnik od 12. do 16. ure in od 19. do 22. ure, ob vikendih in praznikih pa od 18. do 22. ure, od 1. januarja dalje pa bo na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Žrtev nasilja lahko pokliče tudi na anonimni telefon Policije (080 12 00) ali številko 113.

Prav tako je na voljo TOM telefon (116 111), ki je praznoval 30 let delovanja ter zagotavlja pomembno vez med svetovalci-prostovoljci in mladostniki, ki se znajdejo v dvomu ali življenjski stiski.