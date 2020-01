Od julija do oktobra lani umrlo najmanj ljudi v zgodovini samostojne Slovenije

V lanskem letu se je največ prometnih nesreč zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti, zaradi katere je umrlo 49 oseb, nepravilne strani oziroma smeri vožnje, zaradi katere je umrlo 23 oseb, in izsiljevanja prednosti, ki je botrovala 12 smrtnim žrtvam. Omenjeni trije vzroki so krivci za kar 83 odstotkov vseh umrlih udeležencev, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP).

V letu 2019 so alkoholizirani udeleženci povzročili 1.527 prometnih nesreč in zakrivili 30 smrti, kar je osem več, kot leto poprej. Zvišuje se tudi povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom.

V lanskem letu sta v prometnih nesrečah umrli 102 osebi, kar je 11 oseb (12 odstotkov) več kot leta 2018. Število poškodovanih v prometnih nesrečah se je zmanjšalo za tri odstotke. V lanskem letu je bil negativni trend izstopajoč predvsem v prvem polletju (lani 56, predlani 41 umrlih, kar pomeni 37 odstotkov več umrlih), v drugi polovici leta 2019 pa se je varnost cestnega prometa v primerjavi z letom poprej izboljšala (lani 46, predlani 50 umrlih, kar pomeni osem odstotkov manj umrlih). Izstopajoč dejavnik je alkohol, saj je vsako tretjo smrtno žrtev, skupaj 30 umrlih (28 moških in dve ženski), zakrivil alkoholiziran povzročitelj. Najpogostejši povzročitelji teh nesreč so stari od 45 do 54 let, povprečna starost poškodovanih v prometu, ki imajo zaradi vožnje pod vplivom alkohola lahko za posledico trajno invalidnost, pa je 41 let. Povprečna stopnja alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je v letu 2019 znašala 1,44 promila, leto poprej pa 1,42. Zaskrbljujoče je, da se povprečna stopnja alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zvišuje. V letu 2019 je znašala 1,59 promila, leto prej pa 1,32 promila. To pomeni, da gre za kar 20-odstotno povečanje.

Od ranljivih skupin so izstopale prometne nesreče z vozniki enoslednih motornih vozil, saj je skupaj umrlo 20 motoristov in trije mopedisti. Stanje varnosti omenjenih voznikov se je torej v lanskem letu poslabšalo, saj je bilo 25 odstotkov več smrtnih žrtev. Pri motoristih izstopa predvsem podatek, da so bili to vozniki med 55 in 64 let, imetniki vozniškega dovoljenja več kot 20 let.

"Številke, ki obeležujejo preteklo leto, niso najbolj spodbudne, kljub temu, da je trend skozi daljše časovno obdobje dober," je poudarila Vesna Marinko, v.d. direktorice AVP."Naše stališče je jasno - vsako ugaslo življenje na cestah je odveč. Je nepotrebno. Žalosti me, da je zavedanje udeležencev glede odgovornosti in kulture v prometu še vedno premajhno, saj vsak, ki spije alkohol in zavestno sede za volan, kaže na neodgovoren odnos do družbe. Zato bomo naredili vse, kar je v naši moči za izboljšanje prometne kulture."



In čeprav se je prometna varnost v zadnjem desetletju izboljšala, pa vodja Sektorja prometne policije na GPU, Ivan Kapun, pravi, da pridejo obdobja, ko se varnost poslabša."Večkrat smo že poudarili, da ni zakona na svetu, s katerim bi lahko preprečili vse prometne nesreče, zato se moramo zavedati, da lahko za lastno varnost in varnost drugih največ naredimo sami. To je del družbene odgovornosti, ki jo mora prevzeti vsak prometni udeleženec."

"V želji, da bi dvignili raven prometne varnosti, bomo v letu 2020 uvedli dodatne aktivnosti. Tako bomo denimo vpeljali uporabo skenerjev za opravljanje ogledov prometnih nesreč, ki so jih konec lanskega leta v uporabo prejele še zadnje štiri postaje prometne policije, s čimer bomo izboljšali kakovost obravnave prometnih nesreč. Vsa ta prizadevanja izhajajo iz najbolj preproste želje, ki je tudi temelj policijskega poslanstva – da bi ohranili dragocena življenja. Drži, da določeni ukrepi policije med ljudmi niso najbolj priljubljeni. Toda če z njimi rešimo vsaj eno življenje in vsaj eno družino obvarujemo tega, da bi se zavila v žalost, smo policisti in policistke pripravljeni prenesti tudi jezo kakšnega voznika, ki smo mu zaradi prehitre vožnje (upravičeno) napisali položnico," je dodal.