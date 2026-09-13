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Slovenija

Nesreča pred predorom Ločica: štajerska avtocesta je zaprta

Maribor, 13. 09. 2026 07.39 pred 44 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
Zaprta štajerska avtocesta

Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto, poroča Prometno-informacijski center.

Zaprta štajerska avtocesta
Zaprta štajerska avtocesta
FOTO: Promet.si

Kot je razvidno z zemljevida Prometno-informacijskega centra, se je nesreča zgodila nekaj po 5.30.

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KOMENTARJI5

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marhi
13. 09. 2026 08.25
Kaj je bila Musarjeva spet na nujni vožnji
Odgovori
0 0
Chrome
13. 09. 2026 08.02
Ko se ti še v nedeljo mudi na šiht, jao narod kje imate glavo.
Odgovori
+3
3 0
96bimBo
13. 09. 2026 08.05
Slovencelj za volanom je car.
Odgovori
-3
0 3
MESE?AR
13. 09. 2026 08.05
Ni šiht, neznanje in objestnost je kriva !
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
13. 09. 2026 08.01
Ne mine dan, da ne bi bil vsaj 1 krak SLO avtocestnega križa zaprt.
Odgovori
+7
7 0
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