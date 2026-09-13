Kot je razvidno z zemljevida Prometno-informacijskega centra, se je nesreča zgodila nekaj po 5.30.
Slovenija
Nesreča pred predorom Ločica: štajerska avtocesta je zaprta
Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto, poroča Prometno-informacijski center.
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