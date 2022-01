Od jutri boste račun v papirnati obliki dobili le še na izrecno željo

V LMŠ, Levici, SD, SAB in nepovezani poslanci so glede neizdajanje računov skeptični, saj da to lahko vodi v zlorabe.

Po tej noveli bodo lahko podjetja uveljavljala odbitek DDV pri nabavi motornih vozil (avtomobilov, motornih koles ter koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), če bodo ta vozila namenjena za opravljanje dejavnosti zavezanca. Pri tem bo moralo biti takšno vozilo brez izpustov ogljikovega dioksida in z davkom ne bi smelo stati več kot 80.000 evrov.

Po noveli bodo trgovci in drugi izdajatelji računov te v papirni obliki izročali le še na zahtevo kupcev, sicer pa ne več. Minister za finance Andrej Šircelj je pri tem danes v DZ zagotovil, da to ne pomeni, da se račun ne bo izdal, ampak ga le ne bo treba izročiti v fizični obliki.

Predlog so podpirali v SDS, NSi, SMC, SNS in DeSUS, saj da zakon prinaša poenostavitve in razbremenitve. Nasprotovali pa so mu v LMŠ, Levici, SD, SAB in nepovezani poslanci. Ti niso bili za to, da se prinaša darila bogatim, skeptični so bili do neizdajanja računov, saj da to lahko vodi v zlorabe.