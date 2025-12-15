Od jutri nižje cena bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter 95-oktanskega bencina bo, ob spremenjeni trošarini v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,433 evra. Trenutno je cena 1,451 evra na liter.

Liter dizla, ki trenutno stane 1,485 evra, bo po novem stal 1,449 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 0,177 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.