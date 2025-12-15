Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Od jutri nižje cena bencina, dizla in kurilnega olja

Ljubljana, 15. 12. 2025 20.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Točenje goriva

Ob spremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od polnoči do vključno ponedeljka 29. decembra 2025 znašale 1,433 evra za liter bencina, 1,449 evra za liter dizelskega goriva in 1,049 evra za liter kurilnega olja.

Gorivo
Gorivo
FOTO: Shutterstock

Za liter 95-oktanskega bencina bo, ob spremenjeni trošarini v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,433 evra. Trenutno je cena 1,451 evra na liter. 

Liter dizla, ki trenutno stane 1,485 evra, bo po novem stal 1,449 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 0,177 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

gorivo benzin dizel naftni derivati cene

SŽ krepijo vozni park: 20 novih potniških vagonov in štiri lokomotive

SORODNI ČLANKI

Pogonska goriva so se pocenila

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo padle

Se bo gorivo na avtocestah podražilo? Vlada predlaga višje marže

Gorivo na črpalkah ob avtocestah bo spet lahko dražje

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
moskisvet
Portal
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Na domu so ga našli mrtvega
Na domu so ga našli mrtvega
dominvrt
Portal
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416