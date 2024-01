Od jutri odprti štirje pasovi Dunajske ceste, gnečo se vseeno pričakuje

Da bo približno dve leti in pol treba potrpeti, je napovedal že župan Ljubljane Zoran Jankovič. Udeležence v prometu in prebivalce pa so za potrpežljivost in razumevanje prosili tudi na občini. "Po končanem projektu bosta tako Slovenija kot Ljubljana dobili kakovosten, sodoben potniški center, ki bo bistveno izboljšal kakovost javnega potniškega prometa, omogočil hitro prestopanje med posameznimi prevoznimi sredstvi in povečal dostopnost prestolnice," so dodali.

8. januar–21. februar: odprta bosta dva vozna pasova v obe smeri

Po tem ko smo uspešno prestali popolno zaporo ceste, bo med 8. in 21. februarjem sicer še vedno zaprt en pas vozišča. Bosta pa za osebna vozila odprta dva vozna pasova v obe smeri (2+2), torej v smeri proti centru in proti obvoznici, tudi avtobusi LPP bodo vozili po običajnih trasah.