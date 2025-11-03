Cena bencina, dizla in kurilnega olja višja

Za liter 95-oktanskega bencina bo od jutri do vključno ponedeljka 17. novembra 2025 ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih potrebno plačati 1,455 evra na liter. Pri 50 litrih to znese 72,75 evra.

"Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,535 evra na liter," so sporočili z ministrstva za podnebje, okolje in energijo.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,499 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,460 evra na liter), kar pri 50. litrih znese 74,95 evra. Brez regulacije cene bi po oceni ministrstva morali odšteti okoli 1,580 evra na liter.