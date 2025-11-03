Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Cena bencina, dizla in kurilnega olja višja

Ljubljana, 03. 11. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
66

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja znašale 1,455 evra za liter bencina, 1,499 evra za liter dizelskega goriva in 1,096 evra za liter kurilnega olja.

Za liter 95-oktanskega bencina bo od jutri do vključno ponedeljka 17. novembra 2025 ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih potrebno plačati 1,455 evra na liter. Pri 50 litrih to znese 72,75 evra. 

"Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,535 evra na liter," so sporočili z ministrstva za podnebje, okolje in energijo.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,499 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,460 evra na liter), kar pri 50. litrih znese 74,95 evra. Brez regulacije cene bi po oceni ministrstva morali odšteti okoli 1,580 evra na liter.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka FOTO: Luka Kotnik

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,096 evra na liter. "Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,199 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1199 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre," so še sporočili z ministrstva.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

bencin cene nafta gorivo
Naslednji članek

Brez vozniškega dovoljenja, storil 13 prekrškov, pozitiven tudi na droge

Naslednji članek

Mama umrlega nadaljuje gladovno stavko: Ne bodo me prestrašili

SORODNI ČLANKI

Obisk bencinskega servisa stane nekoliko manj

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo nižje

Med letom v Glasgow skoraj zmanjkalo goriva, izdali klic v sili

Bencin in dizel malenkost cenejša

Kurilna sezona pred vrati: v očiščene naprave le kakovostno gorivo

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikolinormalen
03. 11. 2025 15.13
JANŠA, VRNI SE!!! JAZ HOČEM NAFTO PO 1,868 EUR NA LITER!!!
ODGOVORI
0 0
Acotova božičnica
03. 11. 2025 15.11
Bomo že kako.
ODGOVORI
0 0
medvedJEkriv
03. 11. 2025 15.10
-1
No, nekje se mora nabrat za .....
ODGOVORI
0 1
OrodniK
03. 11. 2025 15.09
+1
Kdaj bomo pa zamejili ceno trošarin, ki predstavljajo več kot pol cene goriva?!?
ODGOVORI
1 0
GUNDABAD
03. 11. 2025 15.08
+2
Upam, da ve Perjad, da je škoda denarja za kampanjo, ker ne bo glasov, še 11mescu in tu je tu za ta denar.
ODGOVORI
2 0
Burgman
03. 11. 2025 15.05
+4
Začelo Nekje morajo imeti za božička
ODGOVORI
4 0
Crazy_Horse
03. 11. 2025 15.05
+2
Cena bencina, dizla in kurilnega olja višja ..... treba oleni zelenski kupiti kak krzneni plašč za zimo
ODGOVORI
3 1
jedupančpil
03. 11. 2025 15.04
+1
kaksen je smisel tega objavljaja cen?
ODGOVORI
1 0
Nianana95
03. 11. 2025 15.11
Malo večji smisel, kot objave da je Igor Mikić spet samski.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 15.03
-2
En orešnik na dan odžene vse težave stran :)
ODGOVORI
0 2
Kaj_je_res
03. 11. 2025 15.00
+3
Hvala Bruslju za prepoved ruske nafte, res...
ODGOVORI
6 3
Rothschild1
03. 11. 2025 15.07
+5
a Ruska nafta je pa cenejsa??? Alooo Nafta predstavlja samo 1/3 celotne cene. Bogih 10 centov pobere Petrol ali Madzari. Vse ostalo pa pozresen Holob, da nafutra svoje NVO-je. A se vedno pleseste?
ODGOVORI
5 0
vrtnar _
03. 11. 2025 15.11
sej ni Bruselj kriv, ampak naša popolnoma nesposobna vlada, ki ne zna nikar drugače priti do denarja kot pa z višanjem cen oziroma višanjem davkov. AMPAK ENI TEGA NE NIKAKOR NE RAZUMETE IN TEOBITR ENO TE ISTO
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
03. 11. 2025 15.12
trobite
ODGOVORI
0 0
asdr
03. 11. 2025 14.57
+13
Kaj je problem Golube ??? Najdražja elektrika. Najdražje gorivo. Bratušek popustila Meira Hot. Vinjeta. Deli bonbončke. Božičnica. Sramota !!!Slovenija danes. Poglej Golub kaj si storil od ljudi. Nič od tebe. Ama nič !!!........Malo poglejte okoli sebe, koliko x še vidite koga nasmejanega, veselega, sproščenega...? Vsi zatopljeni, zaskrbljeni, zamorjeni...Ja to ste hoteli to imamo. Pehanje za materializmom, izguba vseh vrednot. Da.
ODGOVORI
14 1
Pamir
03. 11. 2025 15.01
-6
Gorivo je bilo najdražje v janšaluku 1,8 eur.Preveri na netu.Kandidiraj za premierja ne čakaj.
ODGOVORI
2 8
Vera in Bog
03. 11. 2025 15.02
-3
Hehe Janša nas je pa razveselil z bonbončki vem da je težko priznati 🤣🤣
ODGOVORI
1 4
Pamir
03. 11. 2025 15.06
-3
Od bonbončkov nastalo 10 milijard pufa.
ODGOVORI
1 4
Rothschild1
03. 11. 2025 15.10
-1
pamir, ne klobasaj. Malo pogooglaj. Vecino casa vladanja JJ je bil bencin 1 EUR. Ob napadu zlocinsa Putina na Ukrajino, se je podrazil. Sedaj pa placujemo kar 42% visje dajatve na bencin, kot smo ga za casa JJ
ODGOVORI
0 1
ArkaMast
03. 11. 2025 14.55
+0
Ja normalno. PETROL je skoraj propadel. Morajo mal zaslužit.
ODGOVORI
1 1
nikolinormalen
03. 11. 2025 14.55
-1
Pogrešam čase, ko nam je vladal Ivan. Lepi časi. Najvišja cena dizla 1,868. Kako sposoben vladar ❤️
ODGOVORI
6 7
kletni goban
03. 11. 2025 14.56
+1
med kovidom ste se pa hudovali pa tud ko je bilo po 1 evro ni bilo v redu
ODGOVORI
4 3
nikolinormalen
03. 11. 2025 14.59
-2
Med kovidom je bilo sploh super, ko smo lahko kroge delali z avtom samo polastnem dvorišču. En tank bencina mi je zdržal skoraj dva meseca. Lepi časi. Pogrešam Ivana ❤️
ODGOVORI
0 2
Pamir
03. 11. 2025 14.55
+0
Tankal v Italiji nekaj dni nazaj 2 eur liter.Za avtoceste v enem dnevu 70 eur. Slovenska vinjeta je zastonj.
ODGOVORI
4 4
Potouceni kramoh
03. 11. 2025 15.01
+4
Tako je.Pelji se še od Gruškovja do Makarske in nazaj.100 evrčkov povratna za eno potovanje.Naša vinjeta pa celo leto en mal več.
ODGOVORI
5 1
biggbrader
03. 11. 2025 14.49
+5
Kako pa se bo tej ceni nafte reklo ? Po kom ? Po Božičnici ? Božičniška cena ?
ODGOVORI
6 1
Rožle Patriot
03. 11. 2025 14.50
+1
... po kom nek .. po Janši ...
ODGOVORI
4 3
Pamir
03. 11. 2025 14.56
-2
V janšaluku je bila cena 1,8 eur preden je odletel.Najvišja doslej in to pred 5 leti.
ODGOVORI
2 4
asdr
03. 11. 2025 14.46
+13
Ta vlada dela za vse narode, samo za Slovenskega ne. In to je problem.
ODGOVORI
17 4
KatiFafi
03. 11. 2025 14.45
+13
Ker na vseh relevantnih člankih blokirate oglase bom napisal tukaj: Golob in Mesec, dovolj je norčevanja iz naroda.
ODGOVORI
16 3
Rožle Patriot
03. 11. 2025 14.45
+12
"Storilci so ob povratku lastnika pobegnili, pri čemer je eden od storilcev s solzivcem poškropil lastnika hiše." .... no, zato pa rabiš pokalico za pasom .. !!
ODGOVORI
12 0
kapetan
03. 11. 2025 14.44
+17
Vladni ukrepi... Cena goriva na borzi pa rekordno nizka na 61 usd za sod... Nam pa cena raste 😅. Ta vlada ima ljudi res za tepce... Aja ni denarja za Božičnice 🎁
ODGOVORI
19 2
biggbrader
03. 11. 2025 14.49
+4
Tako je, dragi Državljani. Z davki bomo vse to notri prinesli !
ODGOVORI
6 2
Rožle Patriot
03. 11. 2025 14.40
+13
"Za ta komentar si že glasoval" ... NE NISEM ! .. kaj imate to za ene fore !!???
ODGOVORI
14 1
biggbrader
03. 11. 2025 14.50
+5
Lewe fore, so to !
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330