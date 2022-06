Od Karavank do Primorske: 10 idej za nepozabne izlete in vzpone

Nezahtevni izleti in vzponi so zanimivi predvsem za družine z mlajšimi otroki. Zato nas je zanimalo, kako se pripravimo za lahko dostopno in krajšo pot, kaj moramo upoštevati, če so z nami otroci. Jože Drab , prostovoljni vodnik Planinske zveze Slovenije (PZS), ki je tudi avtor novega priročnika Osnove planinstva in mentor gorniškega krožka na Osnovni šoli Sostro, je pojasnil, da se otroci sicer hitreje utrudijo pri hoji, a se med počitkom zelo hitro regenerirajo. Zato jim zadostuje le kratek premor in že lahko nadaljujejo pot. "Svetujem več kratkih postankov. Nikakor pa jim ni všeč dolgotrajna strmina. Hoja jim je 'brez veze' in v njej ne vidijo užitka kot starejši. Uživajo v zanimivostih ob poti, razgledih, druženju z vrstniki ... Pogosto pomaga, če jim med vzponom oziroma hojo pripovedujemo kakšno zgodbo, zanimivo anekdoto, ker tako pozabijo, da so utrujeni," je pojasnil.

Če se odpravite v hribe z otroki, naj bo tura tudi primerno dolga glede na njihovo starost. Ob tem imejte v mislih, da bodo raje hodili, če bo pot tudi zanimiva. "V starosti okoli 10 let se otroci bolj kot s starši vidijo v hribih z vrstniki, na primer pri gorniškem krožku, tabornikih ... To je tudi največja motivacija. Sicer lahko pot popestrimo tudi z iskanjem zakladov, denimo sladkih malenkosti, ki jih predhodno skrijemo ob poti. Včasih je motivacija tudi zbiranje žigov," je svetoval naš sogovornik.

Bolj kot hrana so na na lažjih in krajših izletih pomembna oblačila in obutev. "Lahka športna oblačila v več plasteh in gorniški čevlji z dobro narebranim podplatom so nujni. Čevlji za mlajše morajo bili visoki čez gleženj, da bolj stabilizirajo noge med hojo," je izpostavil naš sogovornik.

Koliko hrane vzeti s seboj? Jože Drab je predlagal, da otrokom razložimo, da se s polnim želodcem težje gibamo. "Dobro je, da jim mi določimo, kdaj bodo jedli in pili. Pri krajših izletih ne potrebujejo večje količine hrane. Včasih na izletih doživim, da ima kakšen otrok s seboj kar štiri sendviče, čeprav bi zadostoval en sam," je izpostavil in dodal, da hrano in pijačo prilagodimo gleda na dolžino izleta in podatka, ali je na poti kakšna koča ali ne.

V nahrbtniku ne sme manjkati niti rezervna majica za preobleči in jopica ali anorak, če se vreme nenadoma spremeni, komplet prve pomoči, pršilo proti klopom, kapa ali naglavni trak. "Prav nam pridejo tudi sončna krema in očala, spet drugič zložljiv dežnik," je svetoval Drab.

Težavnost vzponov je subjektivna ocena avtorice članka, ki je planinske točke izbrala na osnovi svojih večletnih izkušenj v gorah in znanja. Izbor je pregledal prostovoljni vodnik PZS Jože Drab. Oba opozarjata, da se mora vsak, ki se odpravi v hribe, sam pozanimati o poti in se nanjo pripraviti. Kar je za nekoga lahko in nezahtevno, je za drugega morda težko.

Izhodišče za krajše pohajkovanje do koče je manjše parkirišče v bližini Mihovega doma – pred tretjo serpentino vršiške ceste (lahko izberete tudi nekoliko višje ležeče parkirišče). Tabla, ki usmerja v Krnico, kaže, da je do tja 45 minut . Pohod bo prijeten predvsem v vročih dneh, saj pot poteka večinoma po gozdu.

Do koče se lahko odpravite po nekoliko daljši poti iz Pišnice. Tik pred mostom čez reko Veliko Pišnico, na cesti proti prelazu Vršič, se v levo odcepi makadamska cesta, ki vodi v dolino Krnica. Na portalu hribi.net so ocenili, da je pot do tja dolga uro in 20 minut. Za nazaj boste potrebovali nekaj manj časa.

Tine Mihelič , slavni slovenski alpinist in pisec alpinističnih in planinskih vodnikov, ki je za vedno zatisnil oči leta 2004 pod steno Pihavca z očarljivim pogledom na severno steno Triglava, je Slemenovo špico v planinskem vodniku Julijske Alpe; Severni pristopi opisal kot eno najslavnejših razgledišč v naši deželi, ki leži blizu severnega vznožja Male Mojstrovke. Prav pogled na Jalovec je magnet, ki privablja sem gor množice izletnikov. No, saj jih ne bi bilo v takem številu, če ne bi bil vršiški cestni prelaz tako blizu, pot pa tako prijetno udobna, je zapisal.

To je prednost tega vzpona. Na Vršič in s tem na 1611 metrov nad morjem, pred obličje alpskih velikanov kot so Prisojnik, Škrlatica, Razor, Mojstrovke in Pelci na drugi strani prelaza, se lahko pripeljete. Do Slemenove špice vas od Vršiča loči 350 višinskih metrov vzpona oziroma, kot je predvidel Mihelič, uro in pol hoda. Vršiški pristop je pravi gorski sprehod, ki si ga lahko privošči skoraj vsakdo, je ob tem ocenil. Za vrnitev na Vršič boste potrebovali eno uro.

Karavanke

3. Planina Korošica (1554)

Planino Korošico sta Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan v planinskem vodniku Karavanke označila kot oazo miru blizu Ljubelja: Na jugozahodnem pobočju Košutice se razprostirajo pašniki idilične planine Korošice. Poleti tu pasejo krave, zato lahko na planšariji dobimo kislo mleko in skuto, pa tudi žgance in masovnik, izvirno domačo jed iz posnete smetane kravjega mleka in ajdove moke.