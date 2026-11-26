Ko v Sloveniji nekdo zasluži 10.000 evrov bruto na mesec, se razprava hitro obrne k vprašanju, ali si takšno plačo sploh zasluži in ali bi moral plačevati še več davkov. Precej manj pozornosti namenjamo temu, koliko tak posameznik že danes prispeva v javne blagajne in kaj bi za državo pomenilo, če bi bilo ljudi z nadpovprečnimi dohodki več. Prav razprava o razvojni kapici je znova pokazala, kako različni so lahko pogledi na gospodarski uspeh in njegovo obdavčitev.

Manj kot osem odstotkov zavezancev plača skoraj polovico dohodnine

Uradni podatki Ministrstva za finance kažejo, da je bilo leta 2024 v treh najvišjih dohodninskih razredih le 7,6 odstotka vseh zavezancev, ki pa so skupaj plačali kar 46,4 odstotka vse odmerjene dohodnine. Še bolj izrazita je koncentracija na samem vrhu dohodkovne lestvice. Samo 15.540 ljudi oziroma približno odstotek vseh zavezancev je imelo letne bruto dohodke, višje od trikratnika povprečne letne plače. Ti so prispevali 17 odstotkov vse odmerjene dohodnine. Podatki tako kažejo, da posamezniki z najvišjimi obdavčljivimi dohodki že danes plačujejo pomemben del dohodnine, ki se steka v državni proračun.

Zakaj si ne želimo več dobro plačanih ljudi?

Po podatkih Finančne uprave je bilo leta 2025 v Sloveniji pobranih približno 11,4 milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so pomemben vir financiranja pokojninskega in zdravstvenega sistema. Ob tem se odpira vprašanje, zakaj v javni razpravi tako pogosto prevladuje razmišljanje o dodatni obdavčitvi najbolje plačanih, precej manj pa o ustvarjanju pogojev, v katerih bi lahko več ljudi dosegalo visoke plače oziroma še bolj pomembno, kako ustvariti več podjetij in delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, ki bi omogočala višje plače. Dobro plačana delovna mesta namreč ne pomenijo zgolj višjih prihodkov posameznikov, temveč tudi večjo davčno osnovo in potencialno več prihodkov za financiranje javnih storitev. Prav to dilemo izpostavlja razprava o razvojni kapici, s katero želijo zagovorniki ukrepa zmanjšati obremenitev najbolje plačanih zaposlenih ter izboljšati možnosti Slovenije pri privabljanju in zadrževanju visoko usposobljenih strokovnjakov. Nasprotniki opozarjajo predvsem na izpad prihodkov socialnih blagajn. Toda pri presoji gospodarskih ukrepov ni pomembno le, koliko država zbere danes, temveč tudi, kakšne pogoje ustvarja za prihodnje investicije, nova delovna mesta in gospodarsko rast. Ali bi razvojna kapica te cilje tudi dejansko dosegla, je odvisno od odziva gospodarstva in dolgoročnih učinkov ukrepa.

Uspeh posameznika lahko pomeni uspeh širše družbe

Gospodarski uspeh ni zgolj osebna zgodba podjetnika ali visoko plačanega strokovnjaka. Za uspešnimi podjetji stojijo zaposleni, njihove plače, dobavitelji, investicije in davki, ki jih podjetja ter njihovi zaposleni plačujejo v javne blagajne. Rast podjetij lahko zato pomeni tudi širše koristi za družbo, medtem ko selitev razvojnih oddelkov, vodstev ali proizvodnje v tujino prinaša tveganje izgube delovnih mest, znanja in prihodnjih davčnih prihodkov. Seveda davčne razbremenitve same po sebi še ne zagotavljajo novih investicij, vendar je vprašanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja pomemben del razprave o dolgoročnem financiranju socialne države. Kaj lahko pomeni ugodnejše poslovno okolje za gospodarstvo, lahko v Sloveniji vidimo na primeru farmacije in biotehnologije. Prav s ciljno usmerjeno politiko, ki je oblikovala bolj konkurenčno poslovno okolje za ta segment gospodarstva, smo uspeli v Slovenijo pritegniti globalna podjetja. Samo dve največji farmacevtski podjetji pri nas sta vložili za več kot 1,5 milijarde evrov investicij in od leta 2023 ustvarili okoli 1.800 dodatnih delovnih mest. Njuna proizvodnja in razvoj v Sloveniji pa omogoča poslovanje tudi številnim drugim manjšim podjetjem, ki so dobavitelji različnih materialov, proizvodov in storitev. Vse to ima pozitiven vpliv torej ne samo na širše gospodarsko okolje, ampak neposredno na ljudi, ki imajo zaposlitve v teh podjetjih.

Namesto da se vedno znova sprašujemo, zakaj nekateri v Sloveniji zaslužijo toliko, bi se bilo smiselno pogosteje vprašati, zakaj si ne želimo, da bi bilo dobro plačanih ljudi bistveno več.