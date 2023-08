Od kod bo država črpala denar za financiranje obnove po poplavah?

Še ena možnost, sicer v obliki povratnih sredstev, je Načrt za okrevanje in odpornost, sprejet za blaženje posledic covida. Slovenija ima možnost posojil v višini 2,8 milijarde evrov, za kar se doslej še ni odločila. Naj to možnost izkoristi, vlado poziva opozicija.

"To so bila povratna sredstva, kjer ni bila čisto natančno definirana njihova cena, zdaj so se razmere drastično spremenile, zaposlovanje na finančnih trgih je postalo drago in povratna sredstva iz sklada za okrevanje EU so postala atraktivna," je dejal predsednik SDS Janez Janša.

A glede tega se mudi, čas za prijavo v Bruselj je do konca tega meseca, sredstva pa bi morali porabiti do sredine leta 2026.

Po na vladi že sprejetem rebalansu prejšnji teden je država za letos zagotovila 220 milijonov evrov na račun višjega primanjkljaja, rezervirala pa še dodatnih 300 milijonov. A to na račun države gotovo še ne bo vse. "Mi nameravamo v 2024 spoštovati fiskalna pravila. Znotraj tega pa bodo morali posamezni resorji upoštevati realnost in to je tudi realnost teh poplav," je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Poseben sklad za poplave naj bi bil ustanovljen do konca leta, v koaliciji iščejo tudi možnost izdaje državnih obveznic za ta namen. Na posebnem računu pri finančnem ministrstvu, odprtem za donacije, pa so po zadnjih podatkih zbrali 200 tisoč evrov.