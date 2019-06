Od kod sončnim vzhodom in zahodom rdeča barva?

Sonce, sonce in še enkrat sonce. Tako bi lahko na kratko strnili napoved za prihodnje dni. Zaradi sončne pripeke in nevarnega ultravijoličnega sevanja so v poletnih mesecih za aktivnosti na prostem najbolj primerne jutranje ali večerne ure, ki zaradi čudovitih sončnih vzhodov in zahodov za marsikoga predstavljajo najlepši del dneva. Ste se že kdaj vprašali, od kod sončnim vzhodom in zahodom taka barva?

Da bi to razumeli, najprej razložimo, zakaj je nebo sploh modro. Svetloba, ki k nam prihaja od Sonca, je sestavljena iz različnih valovnih dolžin in vsaka predstavlja svojo barvo. Najkrajšo valovno dolžino ima vijolična, sledi modra, zelena, rumena, oranžna in na koncu še rdeča barva.

Sončev spekter FOTO: POP TV

Ko Sončeva svetloba potuje skozi ozračje, naleti na molekule zraka, na katerih se sipa oziroma razprši na vse strani. Svetloba s krajšo valovno dolžino se pri tem razprši precej bolj kot tista z daljšo. Najbolj se torej razpršita vijolična in modra svetloba, ostale barve pa precej manj. Po tej logiki bi moralo biti nebo vijolično ali vsaj modro-vijolično, ampak vijolične barve na nebu skoraj ne opazimo. Ker se večina vijolične barve vpije že v višjih plasteh ozračja in ker naše oko bolje zaznava modro barvo kot vijolično, pride v ospredje modra barva neba. Barve, ki se razpršijo slabše, predstavljajo rumeno barvo sonca.

Sipanje Sončeve svetlobe na molekulah zraka, med katerimi je največ dušika in kisika. FOTO: POP TV

Ali ste vedeli, da je barva Lune ob luninem mrku posledica sončnih vzhodov in zahodov na Zemlji? Če je v Zemljinem ozračju veliko prašnih delcev in vlage, je značilna opečnata barva Lune. V primeru, da je ozračje bolj čisto, pa se Luna obarva svetlo rdeče.

To velja za pot žarka, ki je dolga nekaj deset kilometrov. Pri sončnem vzhodu oziroma zahodu je ta pot skozi ozračje mnogo daljša, zato je prisotnega več sipanja, kar pomeni, da v osprednje vstopijo barve s krajšo valovno dolžino: rumena, oranžna, v primeru dovolj sipalcev v ozračju pa tudi najbolj izrazita rdeča barva. Poleg molekul zraka so dobri sipalci sončeve svetlobe tudi aerosoli - drobni prašni delci, zato so vzhodi in zahodi običajno najlepši ob ustaljenem vremenu. Ko nizko sonce obsveti oblake, dobimo močne in dolgotrajne zarje. Izrazita jutranja zarja običajno napoveduje poslabšanje vremena, kar je posledica dejstva, da k nam večina poslabšanj pride iz zahoda. Nasprotno pa rdeča in dolgotrajna večerna zarja napoveduje izboljšanje vremena.

Ob sončnem vzhodu ali zahodu je pot žarka skozi ozračje mnogo daljša, saj znaša okoli 600 kilometrov. FOTO: POP TV

Sonce nad Slovenijo v teh dneh vzide kmalu po 5. uri, zaide pa malo pred 21. uro.