Od kolesarjev do Zavezništva civilne družbe: pozivajo DZ naj 'zaustavi vlado'

Petkovi protestniki so pretekli konec tedna napovedali, da kolesarjenje začasno prekinjajo, a da bodo začeli krepiti civilno zavezništvo po državi. Kot nadaljnji korak petkovih kolesarskih protestov se je oblikovalo Zavezništvo civilne družbe, ki so se mu pridružile tudi kulturne, okoljevarstvene, sindikalne organizacije in mnogi kolektivi, "ki jim je skupno prizadevanje reševanje krize, demokracije in vladavine prave".

Danes so se tako zbrali pred Državnim zborom, na katerega so naslovili javni poziv,"naj zaustavi vlado, ki zlorablja epidemijo Covid-19 za pospešeno uvajanje avtoritarne oblasti. Namen poziva je spomniti poslance, da imajo ustavno pravico in dolžnost, da odpokličejo tako vlado," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pod poziv se je podpisalo 42 organizacij in več kot sedemsto ljudi, med njimi akademiki, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki, zdravniki, pravniki, umetniki. Podpori pozivu se je poleg petih predlagateljic pridružilo še dvanajst civilno-družbenih skupin.

V pozivu so kritični do ravnanja vlade v času epidemije. Trdijo, da vlada izrablja trenutno situacijo za"uveljavljanje svoje ozke politične agende, strankarsko kadrovanje, privatizacijo družbenih dejavnosti in državnega premoženja, razgrajevanje socialne države, koruptivne posle z zdravstveno opremo, zlorabo javnega denarja, podrejanje policije, uničevanje javne RTV ter napade na medije, civilno družbo in vse drugače misleče".

Med drugim v pozivu zahtevajo, da se vlada osredotoči izključno v obvladovanje epidemije, na vseh drugih področjih pa opravlja zgolj tekoče posle, da se umakne sprejemanje medijske zakonodaje, prekine in vrne v prejšnja stanja sporna kadrovanja ter predlaga razrešitev notranjega ministra Aleša Hojsa.

V Zavezništvu še pozivajo vse, da se pridružijo pozivu in ga v naslednjih dneh podpišejo."Povezati želimo različne organizacije in akterje, saj verjamemo, da lahko s skupnim bojem proti trenutni vladi zagotovimo, da bo v ospredju dobrobit ljudi, zdravje in demokracija."