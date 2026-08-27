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Od konca avgusta sedem novih peronov na ljubljanski železniški postaji

Ljubljana, 27. 08. 2026 17.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni

Na železniški postaji Ljubljana bo od 31. avgusta potnikom na voljo vseh sedem novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi, njihova predaja v uporabo pa predstavlja pomemben mejnik pri nadgradnji osrednjega dela železniške postaje Ljubljana, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Do konca avgusta bodo tire številka 2, 5, 14 in perone uredili v obsegu, ki bo omogočal vožnjo vlakov in njihovo ustavljanje ob njih. Začasne perone, ki so jih potniki uporabljali za dostop do vlakov, bodo odstranili.

Kot so dodali, se na južni strani postaje nadaljuje ureditev konstrukcije nadhoda in njegova navezava na postajni plato. Hkrati potekajo dela na konstrukciji mostovža, ki bo novi nadhod povezal z Emoniko.

Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni
Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni
FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

V notranjosti nadhoda urejajo medetažne konstrukcije, v katerih bodo prostori za potrebe upravljavca, potniške blagajne, čakalnica, soba za reševalce in sanitarije.

Intenzivno potekajo tudi zaključna gradbena dela na konstrukciji podhoda, predvsem na južnem izteku, ki bo prek postajnega platoja povezal podhod z objektom starega postajnega poslopja. Nadaljujejo se dela na stopnišču v bližini nove začasne avtobusne postaje ter ureditev notranjih prostorov podhoda, namenjenih službam upravljavca, potniškim blagajnam, sanitarijam in lokalom.

Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni
Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni
FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto, je v ponedeljek ob odprtju začasne avtobusne postaje Ljubljana, ki se je preselila na lokacijo ob Masarykovi cesti, dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

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