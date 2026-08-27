Od konca avgusta sedem novih peronov na ljubljanski železniški postaji

Do konca avgusta bodo tire številka 2, 5, 14 in perone uredili v obsegu, ki bo omogočal vožnjo vlakov in njihovo ustavljanje ob njih. Začasne perone, ki so jih potniki uporabljali za dostop do vlakov, bodo odstranili.

Kot so dodali, se na južni strani postaje nadaljuje ureditev konstrukcije nadhoda in njegova navezava na postajni plato. Hkrati potekajo dela na konstrukciji mostovža, ki bo novi nadhod povezal z Emoniko.