Od konca leta 2019 se je iz Venezuele v Slovenijo preselilo 57 oseb

Tako je prva skupina med drugim že zaključila tečaj slovenščine in po oceni državnega sekretarja govorijo dobro. Več osebam se je že uspelo zaposliti, otroci pa hodijo v šole in na fakultete, je dodal. Kot ključen dejavnik za uspešno integracijo je državni sekretar na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič navedel, da so jih naselili v Sloveniji razpršeno, zaradi česar so hitreje navezali stik z lokalnim prebivalstvom, kar jim je omogočilo lažjo integracijo.

V Venezueli je trenutno še devet oseb, ki imajo pozitivno odločbo o repatriaciji, ki pa se na pot še niso odpravile po lastni želji; med drugim urejajo osebne zadeve ali pa še niso pripravljene na pot. Valentinčič je zagotovil, da bodo uredili njihovo pot v Slovenijo, ko bodo za to izrazili željo.

Koliko je še ljudi v Venezueli, ki bi se radi vrnili v Slovenijo, zaenkrat ne ve. Opažajo pa na uradu interes, saj še vedno občasno dobivajo prošnje oseb, ki jim nato posredujejo informacije o postopku. "Na načelni ravni je interes, ni množičen, ampak obstaja," je dodal.

Glede na pristojnosti so članom komisije DZ na seji informacije o izvajanju postopka repatriacije iz Venezuele predstavili tudi predstavniki drugih ministrstev. Andrej Medica z zunanjega ministrstva je med drugim pojasnil, da razmere v Venezueli ostajajo hude, pandemija covida-19 pa je vse le še poslabšala. Po njihovih ocenah trenutno ni videti hitre rešitve venezuelske krize, razmere v državi bodo še nekaj časa kritične, ljudje pa bodo iskali načine za boljše življenje v tujini.

Poslanci so danes večinsko pozdravili uspešno repatriacijo iz Venezuele, potem ko so se seznanili z vsemi aktualnimi informacijami.