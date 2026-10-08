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Slovenija

Ozdravljeni alkoholik: Slovenija bi naredila korak nazaj

Ljubljana, 08. 10. 2026 19.56 pred 13 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ema Čepon
Alkohol

Smiselno bi bilo zaostrovanje, ne pa rahljanje alkoholne in tobačne zakonodaje. Tako v en glas poziva stroka, potem ko je v javnosti zakrožila novica, da na ministrstvu za zdravje pripravljajo mehčanje omejitev prodaje alkohola in tobaka. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem poudarjajo, da je Slovenija po porabi alkohola že tako nad evropskim povprečjem. Ne le stroka, da bi z morebitnim rahljanjem ukrepov naredili korak nazaj, opozarja tudi ozdravljeni alkoholik, ki zdaj pomaga odvisnikom. Kaj pa pravijo mladi? Več kot dve tretjini jih je alkohol prvič poskusilo še pred 15. letom starosti.

Mijo Levačič je že 38 let ozdravljen odvisnosti od alkohola. Piti je začel že v otroštvu, pripoveduje, ta grda razvada pa je do njegovega 21. leta prerasla v odvisnost.

"Takrat je bil doma alkohol in v službi alkohol, zvečer pa smo šli v gostinske lokale, kjer smo lahko do dveh, treh pili. Ni bilo problema priti do alkohola," pripoveduje Mijo, ozdravljeni alkoholik iz društva Žarek upanja.

Zato bi morali zakonodajo o porabi alkohola, pravi, kvečjemu zaostrovati, ne pa rahljati.

"Že to me moti, da lahko zjutraj pivo dobiš ob sedmih. To je nekako ponujanje, da mladi, namesto da bi pili kokakolo, ki je dražja, raje vzamejo pol litra vina. Ali pa pivo. Pa se odžejajo," pravi.

Zadnja raziskava NIJZ je pokazala, da je kar 70 odstotkov 15-letnikov in 84 odstotkov 17-letnikov že pilo alkohol, 13 oziroma 22 odstotkov pa ga pije redno, vsaj enkrat na teden.

Naključni mladi na drugi strani opažajo, da je med njihovimi vrstniki vse več takšnih, ki sploh ne pijejo, kar pripisujejo predvsem ozaveščanju in preventivi.

"Sam ne pijem. V bistvu se mi je malo zamerilo, te zabave pa to, včasih je bilo preveč," prizna eden.

"Zdaj se je po moje povečalo zavedanje o škodi alkohola. Nisem prepričan, da so ti ukrepi kaj močno spremenili. Oziroma ja, pred 10. uro zjutraj," pove drugi.

"Saj tako ponoči lahko tudi dobiš v nekem klubu ali baru alkohol, tako da ni tako, kot da ga sploh ne bi mogel dobiti," razloži tretji.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da večja dostopnost alkohola pomeni tudi večjo porabo in posledično več škode.

"Mi vemo, da če je alkohol bolj dostopen, je poraba alkohola večja in tudi škoda za posameznika, bližnje, ampak tudi državo je v tem primeru večja," pojasnjuje dr. Maja Roškar, psihologinja in raziskovalka na NIJZ.

Pri pripravi osnutka, za katerega ministrstvo za zdravje vztraja, da gre le za delovno gradivo, ki povzema več pobud, sicer niso sodelovali, z vsebino pa so se seznanili prek medijev. Toda, pravijo, nekaj je gotovo:

"Če omejimo dostopnost, to pomeni tudi manj prometnih nesreč, manj poškodb, drugih nezgod, manj samomorov, manj smrti," pravi Mijo.

Oglasil se je tudi avtor obstoječega zakona, nekdanji minister za zdravje Dušan Keber. Na svojih družbenih omrežjih je zapisal, da oblast, ki jo je označil za mafijsko in za "dilerje alkohola", žrtvuje otroke, varnost na cestah in zdravje ljudi, da bo obogatila bogate in se sama dokopala do denarja in moči.

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alkohol zakonodaja NIJZ zdravje mladi

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KOMENTARJI4

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Nebodijetreba
08. 10. 2026 20.07
Minister je jasno povedal, da je to "delovno gradivo, ki povzema različne pobude deležnikov". Torej še ni niti osnutek. Absurdno je, da nekdo le-to zlorabi in odnese medijem, popolnoma nedopustno pa, da mediji na podlagi nastajajočega delovnega gradiva pripravijo prispevek, kakršnega smo videli nocoj. Med gledalce so zasejali strah in srd do opozicije! Upravičeno, če gre le za nastajajoče delovno gradivo, ki sploh še ne vsebuje omejitev?! Potem sem šla brskat za informacijami ... in si oddahnila. Moj srd se je potem usmeril drugam ... Kako lahko??? Aha, dobra dva dneva sta do referenduma, treba je med ljudi zasejati dvom ... Upam, da volivci na ramenih nosijo svoje glave.
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0 0
Nebodijetreba
08. 10. 2026 20.09
Ups: srd do koalicije !!!
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0 0
zvoneti
08. 10. 2026 20.04
Ni res, da je padla uporaba cigaret. pri meni v službi je vsaj polovica kadilcev že pred nekaj leti, ko so se začele podražitve začela kupovati tobak na črno, ker je menda veliko ceneje kot kupovati tobak ali cigarete, torej, država pobere manj davka, kadilcev ni nič manj. Alkohol pa prav tako ljudje masovno kupujejo na črno v raznih zidanicah, scer pa imamo pri nas narvnost malikovanje vinogradnikov in vina ter piva. Nehajmo se sprenevedati.
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+0
1 1
Cmrlj3
08. 10. 2026 20.09
In ker pri tebi v službi kupujejo cigarete na črno, to pomeni, da v celi Sloveniji ostaja število kadilcev isto? daj no..
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0 0
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