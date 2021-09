Od krvotvornih matičnih celic vsako leto odvisnih 50 bolnikov

Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic se želi stroka zahvaliti vsem darovalcem (KMC) in vsem, ki so vpisani v register darovalcev. Nacionalni register Slovenija Donor trenutno šteje več kot 22.000 posameznikov, veliko pa je pripomogla kampanja Daj se na seznam, ki od leta 2017 spodbuja k vpisu. Zaradi epidemije se je kampanja preselila v digitalni svet, v register pa se lahko vpišete kar od doma. Osebi, ki se bori s krvnim rakom, lahko pomagamo preživeti že z odvzemom brisa ustne sluznice, ki je korak k vpisu v register Slovenija Donor. Čez poletje so zabeležili več kot 2.000 novih prijav.

Če bolniku s krvnim rakom ne najdejo ustreznega darovalca med sorodniki, je nacionalni register Slovenija Donor seznam, ki rešuje življenje. Zaradi genskih značilnosti populacije obstaja največja možnost, da za bolnika najdejo skladnega darovalca v nacionalnem registru svoje države. Slovenija Donor trenutno šteje več kot 22.000 posameznikov in register je namenjen prav iskanju in izboru potencialnih nesorodnih darovalcev za bolnike s krvnimi raki, za katere je presaditev KMC zadnja možnost preživetja. V Sloveniji vsako leto povprečno 50 bolnikov potrebuje KMC nesorodnega darovalca s seznama. Od leta 2017 kampanja "Daj se na seznam" spodbuja osebe stare med 18 in 45 let, da se vpišejo v register Slovenija Donor pri Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. V času epidemije Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo vpisa nista mogla spodbujati na terenu, zato se je akcija v celoti preselila v digitalni svet.

icon-expand Nacionalni register Slovenija Donor trenutno šteje več kot 22.000 posameznikov FOTO: Dreamstime

"Daj se na seznam kar z domačega fotelja" "Tistim, ki so preko spleta pričeli s postopkom vpisa, smo poslali temu namenjen paket. Vsak, ki se vpiše v register, je lahko edini ustrezni darovalec za določenega bolnika, zato prosimo tiste prejemnike paketov za vpis, ki slednjih še niso vrnili na Slovenija Donor, da to zanesljivo storijo.« je povedala vodja registra Slovenija Donor dr. Blanka Vidan Jeras iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Tekom poletja so zabeležili 2.371 spletnih prijav, poleg širjenja registra se z akcijo tudi opozarja in ozavešča javnost o njegovi pomembnosti.

V register se lahko vpišejo vsi v starosti od 18 do 45 let, izpolnijo spletni vprašalnik na www.slovenijadonor.si, nato na dom prejmejo paket za odvzem brisa ter ga v priloženi kuverti s plačano poštnino vrnejo na naslov Slovenija Donor, Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Akciji pa se lahko pridružijo tudi podjetja, ki spodbujajo vpis svojih zaposlenih.